Casemiro diz que Brasil entra na Copa sem favoritismo: 'Existem seleções na nossa frente' O volante falou sobre o trabalho de Ancelotti e o não favoritismo do Brasil Estadão Conteúdo 02.06.26 11h52 Casemiro (Instagram @casemiro) A seleção brasileira desembarcou na manhã desta terça-feira em Nova Jersey para iniciar a campanha na Copa do Mundo com o elenco completo. Um dos nomes mais com mais experiência no grupo, o volante Casemiro comentou sobre o trabalho de Carlo Ancelotti e tirou o peso do favoritismo da equipe nacional. "Existem outras seleções que estão à frente do nosso processo. Não precisa ficar falando, mas sabemos disso. Desta vez viemos com o passinho atrás, mas com o alerta sempre ligado", afirmou o volante com larga passagem no futebol europeu. Com a chegada de Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos, jogadores que disputaram a final da Champions League, o treinador italiano tem agora o grupo de 26 nomes completos para a disputa do Mundial que terá como sede os Estados Unidos, o México e o Canadá. Apesar de não colocar a equipe verde e amarela entre as candidatas ao título, Casemiro elencou motivos para a torcida ter esperança de ver o Brasil ir longe no torneio de seleções. "Temos jogadores jovens, que terão mais protagonismo e a mescla está boa. Nosso treinador tem muita experiência, apesar de esta ser a sua primeira Copa e chegamos forte", disse o volante que exaltou, porém, a tradição brasileira. "A seleção é sempre forte", afirmou. Um dos primeiros a desembarcar, Ancelotti comentou sobre o sentimento de estar à frente da seleção. "Contente, feliz e motivado", afirmou. Ao ser questionado sobre o nível da Copa, ele disse que o time nacional entra em condições de igualdade com as principais potências europeias. "Essa Copa não tem um favorito. Equipes muito fortes. Brasil vai competir com todas as outras equipes". O dia vai ser de trabalho para os jogadores apesar da longa viagem. No fim da tarde está programada uma movimentação e alguns testes deverão ser feitos visando o amistoso contra o Egito, últimos teste da seleção antes da estreia na Copa do Mundo. O Brasil integra o Grupo C e faz o seu primeiro jogo no dia 13 de junho (um sábado), contra a seleção marroquina, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). As outras duas seleções que completam a chave são a Escócia e o Haiti, que também estreiam no mesmo dia em confronto a ser realizado em Boston. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo seleção brasileira Casemiro favoritismo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Executivo do Remo diz que parada para a Copa vai ser importante para reformas no Baenão Estádio do Leão Azul passa por melhorias internas e no gramado 02.06.26 12h56 futebol Remo pode fazer amistoso contra equipe internacional, diz executivo Luís Vagner Vivian afirmou que os jogos estão sendo negociados, mas devem ser realizados contra uma equipe local e outra de expressão nacional ou até internacional 02.06.26 11h33 Futebol Show de nocautes e finalizações agita o Marajó Fight Combat em Anajás 02.06.26 10h35 Futebol Sopro de esperança para o Leão 02.06.26 10h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 MERCADO DA BOLA Parada para a Copa: quem deve deixar o Remo e quem pode ser contratado pelo Leão? Diretoria azulina trabalha nos bastidores por reforços e avalia saídas, com Diego Hernández próximo de deixar o clube 31.05.26 19h27 on top Autor do gol da vitória do Remo, Marcelinho entra no 'time da rodada' do Brasileirão Lateral recebeu nota 8.1 e foi o destaque do Leão Azul no duelo contra São Paulo, no último domingo (31) 02.06.26 9h32 FUTEBOL Remo monitora mercado e planeja reforços para a sequência do Brasileirão Executivo azulino falou sobre chegadas e saída de jogadores para o campeonato e disse que clube vai fazer contratações 'pontuais' 02.06.26 12h28