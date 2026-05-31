Ancelotti admite novas dúvidas na seleção após goleada e detalha plano para Neymar Técnico elogiou o rendimento dos jogadores do segundo tempo e indicou a posição de Neymar para o Mundial. Estadão Conteúdo 31.05.26 22h11 Com Vini Jr e Raphinha titulares, Carlo Ancelotti define equipe para jogo no Maracanã (Foto de Mauro PIMENTEL / AFP) A goleada por 6 a 2 sobre o Panamá, neste domingo, no Maracanã, não serviu apenas para aumentar a confiança da seleção brasileira antes da Copa do Mundo. O desempenho dos jogadores que entraram no segundo tempo também abriu novas possibilidades para Carlo Ancelotti, que admitiu ter encerrado a noite com mais dúvidas do que tinha antes da partida. O treinador destacou a atuação dos reservas e afirmou que alguns atletas aproveitaram a oportunidade para entrar na disputa por uma vaga entre os titulares. Segundo Ancelotti, a equipe ganhou opções importantes para os últimos dias de preparação antes da estreia no Mundial. "O jogo do segundo tempo me coloca mais dúvidas. Isso, para mim, é bom. É importante ter dúvida positiva", afirmou o italiano, ressaltando que a definição da equipe ainda depende da evolução física de alguns jogadores e da chegada dos convocados que ainda não se apresentaram. Entre eles está Neymar. Ausente do amistoso por causa de uma lesão na panturrilha, o camisa 10 foi um dos assuntos da entrevista coletiva. Ancelotti deixou claro que já tem em mente a função que pretende dar ao principal astro da Seleção. "O Neymar tem que jogar por dentro. Não pode jogar por fora. Ele não vai jogar como extremo, vai atuar por dentro do campo, como ponta ou meia-ponta", explicou o treinador, indicando que o atacante terá liberdade para organizar as ações ofensivas da equipe. Ancelotti também reforçou que a formação titular ainda está longe de estar fechada. Além de Neymar, jogadores como Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli ainda serão avaliados nos próximos dias antes da definição da equipe para a estreia. Apesar das dúvidas, o técnico deixou o Maracanã satisfeito com o que viu. "É uma noite bonita para nós. A coisa mais importante é agradecer à torcida e ao ambiente criado. Para nós, é uma mostra formidável de confiança. Sei perfeitamente que começamos bem, com boa atitude e compromisso. O trabalho começou bem nesses dias e nosso compromisso é ser forte e resiliente em todos os momentos para terminar tudo bem", concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Carlo Ancelotti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol “Muitos duvidaram de mim”, diz Marcelinho após vitória do Remo sobre o São Paulo Foi do lateral o gol que deu os três pontos ao Leão Azul na briga contra o rebaixamento. 31.05.26 23h18 Futebol Remo vence o São Paulo com gol no final e respira na briga contra o rebaixamento Gol da vitória azulina foi marcado aos 48 minutos do segundo tempo. 31.05.26 22h31 futebol Sem Marcelo Rangel, Remo recebe o São Paulo em busca da vitória antes da parada para a Copa Time azulino faz o último compromisso antes da pausa para a Copa do Mundo neste domingo (31) 31.05.26 9h00 Futebol No Baenão, Tuna encara o Trem-AP em busca da classificação antecipada na Série D Equipe comandada pelo técnico Robson Melo depende apenas de si para avançar ao mata-mata. 31.05.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu tem dois expulsos, leva virada do Figueirense e cai para terceiro na Série C Papão saiu na frente com golaço de Juninho, mas não conseguiu suportar a pressão do adversário, que piorou após as expulsões de Pedro Henrique e Luciano Taboca 31.05.26 22h39 prepare-se! Série C não para! Veja quantos e quais jogos o Paysandu disputará durante a Copa do Mundo Clube paraense terá cinco partidas decisivas em busca da classificação para a próxima fase 31.05.26 19h27 Futebol Júnior Rocha lamenta expulsões do Paysandu e cita adversidades após derrota para o Figueirense Para o treinador, o Papão foi guerreiro em campo, mesmo sem dois jogadores em boa parte do jogo 31.05.26 23h49 Vini Jr. reclama de insultos a Virgínia em jogo do Brasil: 'Respeito e carinho seguem' 01.06.26 0h06