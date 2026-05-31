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Ancelotti admite novas dúvidas na seleção após goleada e detalha plano para Neymar

Técnico elogiou o rendimento dos jogadores do segundo tempo e indicou a posição de Neymar para o Mundial.

Estadão Conteúdo
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Com Vini Jr e Raphinha titulares, Carlo Ancelotti define equipe para jogo no Maracanã (Foto de Mauro PIMENTEL / AFP)

A goleada por 6 a 2 sobre o Panamá, neste domingo, no Maracanã, não serviu apenas para aumentar a confiança da seleção brasileira antes da Copa do Mundo. O desempenho dos jogadores que entraram no segundo tempo também abriu novas possibilidades para Carlo Ancelotti, que admitiu ter encerrado a noite com mais dúvidas do que tinha antes da partida.

O treinador destacou a atuação dos reservas e afirmou que alguns atletas aproveitaram a oportunidade para entrar na disputa por uma vaga entre os titulares. Segundo Ancelotti, a equipe ganhou opções importantes para os últimos dias de preparação antes da estreia no Mundial.

"O jogo do segundo tempo me coloca mais dúvidas. Isso, para mim, é bom. É importante ter dúvida positiva", afirmou o italiano, ressaltando que a definição da equipe ainda depende da evolução física de alguns jogadores e da chegada dos convocados que ainda não se apresentaram.

Entre eles está Neymar. Ausente do amistoso por causa de uma lesão na panturrilha, o camisa 10 foi um dos assuntos da entrevista coletiva. Ancelotti deixou claro que já tem em mente a função que pretende dar ao principal astro da Seleção.

"O Neymar tem que jogar por dentro. Não pode jogar por fora. Ele não vai jogar como extremo, vai atuar por dentro do campo, como ponta ou meia-ponta", explicou o treinador, indicando que o atacante terá liberdade para organizar as ações ofensivas da equipe.

Ancelotti também reforçou que a formação titular ainda está longe de estar fechada. Além de Neymar, jogadores como Marquinhos, Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli ainda serão avaliados nos próximos dias antes da definição da equipe para a estreia.

Apesar das dúvidas, o técnico deixou o Maracanã satisfeito com o que viu. "É uma noite bonita para nós. A coisa mais importante é agradecer à torcida e ao ambiente criado. Para nós, é uma mostra formidável de confiança. Sei perfeitamente que começamos bem, com boa atitude e compromisso. O trabalho começou bem nesses dias e nosso compromisso é ser forte e resiliente em todos os momentos para terminar tudo bem", concluiu.

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