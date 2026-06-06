Paquetá e Igor Thiago devem ser titulares contra o Egito em amistoso Partida contra o Egito, a última antes da Copa, terá novas formações nos Estados Unidos Com informações da Agência Brasil 06.06.26 11h22 Igor Thiago (Brentford) - Rafael Ribeiro/CBF (Igor Thiago (Brentford) - Rafael Ribeiro/CBF) O técnico italiano Carlos Ancelotti confirmou que testará os jogadores Lucas Paquetá e Igor Thiago como titulares da Seleção Brasileira no amistoso contra o Egito. O confronto acontece neste sábado (6), às 19h (horário de Brasília), no estádio Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos, sendo a última preparação antes da Copa do Mundo. O atacante Neymar, por sua vez, permanecerá em Nova Jersey para tratamento de uma lesão na panturrilha. Outras novidades na escalação brasileira incluem Douglas Santos na lateral-esquerda e o goleiro Weverton, que não atuou na goleada de 6 a 2 sobre o Panamá no último sábado (30). Apesar de não ter divulgado a formação completa, Ancelotti adiantou que realizará diversas mudanças na equipe ao longo do duelo. Ancelotti explica testes para a Copa Ancelotti explicou a decisão de testar novos jogadores durante a coletiva de imprensa, concedida antes do último treino em Nova Jersey. "É o último jogo para fazer teste. Paquetá representa um jogador importante para nós, porque tem característica diferente dos outros meias. Quero testar Paquetá, assim como Igor Thiago, para buscar outra opção", declarou o técnico. Ele também ressaltou a intenção de buscar novas alternativas táticas. "O sistema com os quatro [jogadores] na frente está bastante consolidado, mas quero testar uma nova alternativa no último teste", completou o treinador. Mudanças táticas e atletas poupados Conforme o planejamento, Lucas Paquetá e Igor Thiago ocuparão, respectivamente, as posições de Matheus Cunha e Luiz Henrique. O lateral-esquerdo Douglas Santos também terá a oportunidade de iniciar a partida como titular, substituindo Alex Sandro na formação. O zagueiro Gabriel Magalhães será poupado do amistoso. O jogador, que atuou na final da Liga dos Campeões da Europa pelo Arsenal contra o Paris Saint-Germain (PSG) no último sábado (30), retornou um pouco cansado à concentração da Seleção. Ancelotti justificou a ausência do zagueiro: "Ele voltou um pouco cansado (da final da Champions League), amanhã [sábado] não vai jogar. Vai se recuperar bem para o primeiro jogo (da Copa do Mundo)". A medida visa garantir a plena recuperação do atleta para a estreia no Mundial. A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma. 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