Vai jogar contra o Marrocos? Neymar passará por nova ressonância magnética na segunda-feira (8)

O atacante Neymar passará por uma nova ressonância magnética na próxima segunda-feira (8), exame que será decisivo para definir os próximos passos de sua recuperação junto à Seleção Brasileira. A expectativa da comissão técnica é que o camisa 10 possa voltar a treinar com o restante do elenco ainda na próxima semana.

Neymar se recupera de uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha, identificada em exame realizado no dia 28 de maio, quando o jogador se apresentou à delegação brasileira na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Desde então, o atacante vem realizando atividades específicas e tratamento intensivo para acelerar o retorno aos gramados.

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Ancelotti demonstra otimismo

Em entrevista coletiva, o técnico Carlo Ancelotti afirmou estar satisfeito com a evolução física do atacante e demonstrou confiança em uma possível liberação após o novo exame. “Acho que a situação é bastante clara. Está fazendo um ótimo trabalho individual. Depois do fim de semana ele vai fazer uma ressonância e, se tudo estiver bem, poderá treinar com o grupo na próxima semana”, afirmou o treinador.

Por conta do tratamento, Neymar não viajará com a delegação para Cleveland e seguirá sob acompanhamento da equipe médica da Seleção.

Retorno pode ocorrer na próxima semana

O resultado da ressonância marcada para segunda-feira será fundamental para determinar se Neymar poderá iniciar os trabalhos com bola ao lado dos companheiros. Caso o exame indique evolução positiva, o atacante poderá acelerar a preparação para voltar a atuar pela Seleção Brasileira.

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