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Paysandu mantém foco na Série C e mira vitória sobre a Inter de Limeira na Curuzu

Após conquistar a Copa Verde, atacante Kleiton Pego destaca trabalho, concentração e confiança do elenco para seguir entre os líderes da competição nacional

O Liberal
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Kleiton Pego acredita que o Paysandu tem potencial para manter a invencibilidade em casa. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

 Terceiro colocado na tabela, com 17 pontos, apenas um atrás dos líderes Guarani e Brusque, ambos com 18, o Paysandu recebe a Inter de Limeira neste domingo (14), às 16h, na Curuzu, pela 10ª rodada da competição.

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Um dos destaques da temporada bicolor, o atacante Kleiton Pego reforçou que o elenco mantém os pés no chão e não pretende relaxar após o título regional.

“O Júnior sempre fala que o próximo jogo é o mais importante. A gente tem sempre que buscar a vitória. Não podemos nos empolgar com o título, temos que continuar com o pé no chão, como a gente sempre fez, continuar trabalhando e buscar mais uma vitória aqui dentro da Curuzu”, afirmou.

Autor de 11 gols na temporada, Kleiton vive um bom momento com o manto bicolor e atribui o sucesso ao trabalho coletivo. Segundo ele, a união do elenco tem sido um dos fatores para o bom desempenho nos jogos.

“O grupo todo está bem no ataque. Eu, Juninho, Ítalo, Marlon, Thayllon, Lucas. Todo mundo. Nosso grupo está muito unido, está fechado. É continuar assim, trabalhando, porque ainda temos muito para conquistar nessa Série C”, disse.

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Diante da Inter de Limeira, o atacante acredita que o Paysandu precisará manter o mesmo nível de concentração para voltar ao topo da tabela

“A gente tem que entrar para vencer. Estamos trabalhando para isso. Não podemos relaxar nunca. Futebol é um esporte em que a tristeza e a felicidade duram pouco. Quando você ganha, já tem o próximo jogo. Então temos que continuar trabalhando sempre para vencer”, destacou.

O jogador também ressaltou a força do Papão em casa e o dever de seguir sem perder em casa na Série C, mesmo com ausências sentidas, como as de Pedro Henrique e Luciano Taboca.

“A gente tem confiança 100% no nosso grupo. Quem entra está entrando bem e quem está jogando também vem fazendo um bom trabalho. Não existe desconfiança. Quem tiver a oportunidade vai dar conta do recado”, concluiu.

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