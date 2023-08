Presidente do Águia fala sobre temporada após saída da Série D: 'aumentou a responsabilidade'

A eliminação na segunda fase da Série D foi recebida, é claro, com tristeza pelo Águia de Marabá, mas nem de longe representou a imagem construída ao longo da temporada, que pode ser definida, sem falsa modéstia, como a melhor em toda a história do clube, desde a profissionalização, em 1999, com direito à conquista inédita de campeão paraense. Após a saída da competição nacional, o presidente do clube, Sebastião Ferreira, o Ferreirinha, reuniu junto ao vice-presidente, Pedro Corrêa, e divulgou um vídeo, onde agradece o sucesso do time e projeta os novos desafios para 2024.

Águia festeja primeiro título de campeão paraense da história do clube (Thiago Gomes / O Liberal)

Para o Águia, 2023 não poderia ter sido melhor. Depois de dois vices campeonatos (2008 e 2010), o Azulão conquistou o título de Campeão Paraense, desbancando o favorito Clube do Remo. Ao mesmo tempo, o time construía uma campanha sólida na Série D, mas a inesperada saída do técnico Mathaus Sodré e alguns jogadores do elenco deixaram o time abatido, refletindo diretamente na eliminação no primeiro mata-mata, já sob o comando de Rafael Jacques.

Paralelo a isso, desbravou terras insalubres na Copa do Brasil e conseguiu outro feito inédito ao desbancar o poderoso Goiás, na segunda fase da competição, antes de cair para o Fortaleza. Tal façanha ainda encheu os cofres do clube. Só de premiações referentes à participação no torneio, o Águia faturou um total bruto de R$ 3.750.000, dinheiro que, segundo o presidente, está sendo usado para quitar dívidas e investir no sonhado Centro de Treinamento do clube, que já tem terreno e obras iniciadas. Com dinheiro no bolso e troféu na estante, Ferreirinha projeta um novo tempo para o Azulão, com novos horizontes, dentro e fora das quatro linhas. Confira:

Gratidão à torcida

Gostaria de saudar os nossos torcedores. Eles foram altamente fiéis e representaram o 12º jogador. E cada vez mais vamos precisar deles. Teremos vários incentivos, como sócio torcedor.

Planejamento a longo prazo

Nossa temporada começou ano passado. Conquistamos o quarto lugar no estadual, que nos deu o direito à Copa do Brasil e Série D deste ano. Foi um início muito difícil, devido às condições financeiras. Dai começamos o ano de 2023.

Façanha nacional

Tivemos a Copa do Brasil, onde perdemos para o Fortaleza na terceira fase e até lá passamos por time da Série A, como o Goiás. Isso nos deu condições de saudar os nossos compromissos e investir no clube.

Recursos

Conseguimos recursos para saldar nossos compromissos de anos anteriores. E sobrou ainda para investir no nosso centro de treinamento. Já iniciamos a construção, fazendo a limpeza da área. Logo vamos levantar um muro e na construção de um campo.

Parazão

Tivemos sucesso ao conquistar o tão sonhado título de campeão paraense. Em 23 anos de existência disputando essa competição, conseguimos duas vezes o vice e agora o título, um grande que aumentou a quantidade de torcedor e seguidores nas redes sociais.

Futuro

A responsabilidade é maior ainda daqui pra frente, tendo em vista o exemplo de outros clubes que conquistaram o Parazão e não souberam administrar o pós título. Por isso estamos focados desde agora em um planejamento para o ano que vem. Pela experiência que temos, pelos critérios de contratação, aguardamos que o ano de 2024 seja bem melhor que 2023, com bastante alegria e a chance de aumentar a estrutura do Águia.