Águia de Marabá é goleado pelo Atlético-CE e dá adeus à Série D de 2023

O sonho do Águia de Marabá de voltar à Série C do Brasileirão terminou neste domingo (6). No estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o Azulão foi goleado pelo Atlético-CE e deu adeus à disputa da Série D de 2023. Everton Potiguar, Digão e Dindê fizeram os gols da vitória da equipe da casa.

O jogo contra o Atlético-CE ganhou caráter decisivo devido ao resultado do jogo de ida entre as duas equipes, disputado na última segunda-feira (31). Em Marabá, o Azulão empatou com o clube nordestino em 1 a 1 e deixou para o confronto de volta, no Ceará, a decisão pela vaga às oitavas de final.

No estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o Águia encontrou dificuldades desde o primeiro minuto. O time marabaense tinha dificuldades de criar jogadas, mas conseguiu fazer um jogo "de igual pra igual" com os donos da casa. No entanto, a igualdade foi desfeita na metade da etapa inicial, aos 25 minutos, com gol de Everton Potiguar.

No segundo tempo, precisando se lançar ao ataque, o Águia cedeu espaços na defesa e abriu brechas para que o Atlético-CE ampliasse o resultado. Aos 7 minutos, Digão fez o segundo dos donos da casa e tornou a condição do Azulão ainda mais complicada.

No restante da segunda etapa, o Águia seguiu dominando o jogo, mas sem efetividade. Até os 25 minutos, o time marabaense não havia dado um chute em direção ao gol. Além disso, a demora de Rafael Jaques para fazer a primeira substituição fez com que os jogadores que estavam em campo se desgastassem ainda mais.

Já desorganizado em campo, o Águia, em jogada de contra-ataque, viu a vitória do Atlético-CE virar goleada, com gol de Dindê. Após o tento, a arbitragem terminou o jogo, que eliminou o time marabaense da Terceirona.

Futuro

Com a queda na Série D, o Águia não tem mais calendário oficial para disputar em 2023. A próxima competição prevista para o Azulão é o Campeonato Paraense de 2024, torneio no qual o time de Marabá é o atual campeão. Além disso, devido ao título estadual, os comandados de Rafael Jaques ainda garantiram vaga para a Série D, Copa do Brasil e Copa Verde do ano que vem.