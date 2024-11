Confirmado! Marcello Melo Jr. chega de mãos dadas com Mell Muzzillo em estreia de 'Arcanjo Renegado'

Após protagonizarem beijões no Rock in Rio, Marcello Melo Jr., protagonista de Arcanjo Renegado, chegou de mãos dadas com Mell Muzzillo, na estreia da nova temporada da série, na noite desta terça-feira (12).

A atriz, de 19 anos de idade, acompanhou o amado, de 36 anos, e contou o porquê de o casal ter esperado para anunciar o relacionamento, que já estão juntos há alguns meses.

VEJA MAIS

"As pessoas sempre têm mania de rotular tudo, e agora, sim, acho que a gente está seguro, por dizer assim. É uma relação sólida", afirmou Mel. "Eu já só fã dessa série há muito tempo e sou fã dele há muito tempo. Está incrível, imperdível. Estou bem ansiosa para assistir com todo mundo", contou com para a Quem.

Mell e Marcello contracenaram na novela Renascer. A atriz chegou a ter um affair com Xamã durante as gravações da trama, porém, o romance não foi em frente. Inclusive, eles estiveram juntos em Belém.

Marcello Melo Jr e Mell Muzzillo assumem namoro em estreia de série (Fotos: Victor Chapetta/AgNews)

A jovem disse ainda que os dois trocam sobre a profissão e falou sobre a admiração por Marcello: "Todo mundo precisa de um pouco de apoio, todo mundo que é artista. E a gente poder se apoiar e dar suporte um ao outro faz total diferença".

"A gente é muito parecido, eu tenho muita admiração. Antes de qualquer coisa é uma pessoa que eu admiro muito. Ele é incrível, um ser humano incrível, escorpiano, charmoso. Estou muito feliz de estar aqui", completou.