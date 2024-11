Terceira temporada de Arcanjo Renegado, do Globoplay, estreia em novembro com cenas no Pará

No próximo dia 14 de setembro, estreia da terceira temporada de Arcanjo Renegado, do Globoplay. Ela chega com 10 episódios inéditos.

Mikhael, protagonista interpretado por Marcello Melo Jr. vive em um assentamento no Pará, sob constantes ameaças por produtores rurais.​ As cenas foram gravadas no Estado em 2023. Além dele, Chris Couto também gravou por aqui.

VEJA MAIS

No Pará, ao passar uma temporada, o policial acompanha de perto como é viver em um assentamento, liderado por Irmã Emily (Chris Couto), que se torna uma das aliadas de Mikhael.

Nesta temporada, as facções perdem cada vez mais território para as milícias. Ronaldo (Álamo Facó), agora com um site de notícias, ganhou destaque ao denunciar esquemas que ligam o Bispo Cristovão (Thelmo Fernandes) a uma série de crimes.