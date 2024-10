Globoplay lança hoje série que mostra a origem da Turma da Mônica e os personagens na terceira idade

Você já imaginou a primeira vez que a Mônica rodou o Sansão? Ou o primeiro plano infalível do Cebolinha? Até mesmo como os famosos personagens de Maurício de Sousa se conheceram? É exatamente isso que propõe Turma da Mônica - Origens, a nova série live action que estreia nesta quinta-feira (24/11), na Globoplay.

A série promete mostrar como tudo começou entre Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e Milena, com duas linhas temporais que retratam o passado e o presente dos personagens. No presente, o público poderá ver, pela primeira vez, os personagens na terceira idade, interpretados por um elenco composto por Louise Cardoso (Dona Mônica), Daniel Dantas (Senhor Cebolinha), Paulo Betti (Senhor Cascão), Malu Valle (Dona Magali) e Dhu Moraes (Senhora Milena). Já no passado, os espectadores acompanharão as primeiras aventuras da turma na infância.

Assista ao trailer:

Em entrevista ao Grupo Liberal, a atriz Malu Valle comentou sobre a importância da série para os fãs de longa data.

"Turma da Mônica é sempre uma delícia, em qualquer idade. Espero que nosso elenco sênior consiga emocionar os fãs da mesma forma que nos emocionamos, desde o convite até as filmagens”, disse com exclusividade.

O seriado também aborda o impacto emocional do passar do tempo, como destacou Paulo Betti.

"Esse lance de se encontrar, uma promessa feita por nós. Dá uma certa melancolia, esse lado do passar do tempo, da gente envelhecer”, acrescentou.

Segundo a diretora Isabel Germano, a série busca retratar a essência das crianças de hoje, conectando o público por uma história que atravessa gerações. “Nosso norte era que eles eram crianças de 60 anos, eles amadureceram, mas continuam sendo as mesmas crianças”, explicou.

Ela também comentou que, ao trabalhar com o elenco jovem, optou por uma abordagem espontânea: “Não demos roteiro para eles. Foi muito bonito de ver”.

Louise Cardoso, que vive a Dona Mônica, também compartilhou sua empolgação com o projeto. “Quando me chamaram para fazer a Mônica, comecei a ler os gibis e viciei. A ideia é ótima, voltar aos gibis me fez lembrar o quanto esses personagens são parte da nossa história”, contou.

A roteirista-chefe, Marina Maria Iório, acrescentou que a série vai responder questões que muitos fãs têm desde a infância: “Vamos mostrar a origem do Sansão, dos planos infalíveis do Cebolinha, e como essas amizades foram formadas”.