Leilão de coelhos da Turma da Mônica apoiará educação de crianças pelo UNICEF

Beneficiar crianças e adolescentes através da magia da Turma da Mônica. Esta é a iniciativa da Mauricio de Sousa Produções e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que em parceria com Blue Note São Paulo, realizarão um leilão de trinta e uma versões especiais do Sansão, o coelho inseparável de Mônica nas histórias em quadrinhos. A ideia é que cada versão do bicho de pelúcia seja única, com características personalizadas por diferentes artistas do Brasil.

Os valores arrecadados pelo leilão serão destinados para iniciativas do UNICEF, relacionadas à garantia de educação inclusiva qualidade nas escolas públicas, as quais são realizadas com o apoio do Instituto Rodrigo Mendes (IRM).

O lance inicial para a aquisição dos Sansões é de R$ 10 mil e qualquer pessoa do Brasil pode participar do leilão, mas só até o dia 12 de agosto, data em que um evento exclusivo será realizado com convidados, que marcará o encerramento do evento. A realização do leilão poderá ser acompanhada pela internet, em transmissão ao vivo.

“É com enorme alegria que unimos forças com o UNICEF em uma iniciativa tão impactante. Acreditamos que todas as crianças merecem um futuro melhor e repleto de oportunidades. A Mauricio de Sousa Produções tem um compromisso firmado com a inclusão e a acessibilidade, e por isso, destinar a renda do leilão dessas trinta e uma versões do Sansão para este projeto que beneficia crianças e adolescentes com deficiência, é motivo de grande orgulho. Por meio da arte e da solidariedade, podemos construir um mundo mais justo e inclusivo para todos”, explica Mônica Sousa, Diretora Executiva do Departamento Comercial da MSP.

A personagem Mônica, das histórias em quadrinhos de Maurício de Sousa, foi nomeada Embaixadora do UNICEF no Brasil, em 2007. A menina icônica das histórias foi escolhida para transmitir diversos valores essenciais para as crianças, como amizade, justiça, respeito à diversidade, entre outros, além de falar diretamente falando diretamente com as crianças brasileiras sobre a importância da educação e de outros direitos.

Sobre o leilão

Para participar do leilão, os interessados devem fazer cadastro no site leilaosansao.sodresantoro.com.br.