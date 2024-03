Mauricio de Sousa ilustra azulejo 2024 da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil

O quadrinista Mauricio de Sousa, autor de "Turma da Mônica", ilustrou o azulejo 2024 da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil. A criação do "Azulejo" surgiu como uma iniciativa da organização que reconhece empresas comprometidas com a inclusão de pessoas da comunidade. Esta é a primeira vez que o objeto é criado por um artista não pertencente à comunidade em nove anos de existência do projeto.

No último ano, o item da Câmara foi ilustrado por Dani Coatswith, mulher trans, designer e diretora de comunicação da organização. Ao comemorar o convite, Mauricio também relembrou a vivência com o filho Mauro Sousa, LGBT+ e casado com Rafael Piccin há 16 anos. O criador da "Turma da Mônica" reforçou a importância de ouvir o público para aprender cada vez mais sobre assuntos que envolvam a comunidade.

"Fiquei muito honrado com o convite. Meu compromisso com o respeito às diferenças vem de longe. Além de ser pai do Mauro, que é uma voz importante em defesa da diversidade, acredito que nenhuma pessoa deve sofrer discriminação. Com carinho e afeto, sempre procurei, e procuro até hoje, aprender por meio da escuta e da verdadeira conexão com as pessoas”, diz Mauricio.

VEJA MAIS

Segundo o presidente da organização, Ricardo Gomes, a escolha de Mauricio foi unânime dentro da Câmara. “Pela primeira vez na história, resolvemos convidar um aliado da diversidade. Desejo ao Mauricio vida longa para continuar embalando nossos sonhos, ainda que já estejamos crescidos, e ao Mauro [filho de Mauricio], força para seguir firme na luta por um mundo mais respeitoso à diversidade”, disse.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)