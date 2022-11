Eterna, baby! Mauricio de Sousa presta homenagem póstuma a Gal Costa; veja

O cartunista Mauricio de Sousa mais uma vez utilizou o próprio dom da arte para homenagear a cantora Gal Costa, que morreu aos 77 anos. A ilustração feita por ele foi compartilhada por meio das redes sociais do desenho em quadrinho Turma da Mônica. A homenagem póstuma repercutiu na internet.

Na arte digital, a eterna rainha da Música Popular Brasileira (MPB) aparece segurando um violão, rodeara de nuvens, com a mensagem: “a chuva de prata cairá sem parar”, trecho de uma das canções mais ouvida de Gal, “Chuva de prata”, lançada em 1984. Veja!

Na imagem é possível ver, ainda, os tradicionais personagens da Turma da Mônica, como a Mônica, Cebolinha e Magali. No twitter, a legenda complementa: “Gal, a eterna trilha sonora do Brasil!”.

Sobre a despedida de Gal Costa

A causa da morte da cantora Gal Costa não foi divulgada. Ela se apresentaria em Belém em setembro, mas teve o show cancelado às vésperas do evento, por não estar bem de saúde. A despedida de Gal aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), nesta sexta-feira (11), e foi aberta ao público. A cantora for enterrada no cemitério da 3ª Ordem do Carmo, na Consolação, na capital paulista.