Gal Costa morreu: relembre as famosas que namoraram com a cantora

A vida de Gal Costa está sendo um dos assuntos mais comentados nesta quarta-feira (9), após o anúncio da morte da cantora, aos 77 anos. Apesar de nunca ter se declarado bissexual, ela era considerada um símbolo da comunidade LGBTQIA+ por não esconder a vida amorosa com outras mulheres, mesmo que nunca tenha falado abertamente sobre os romances. Relembre as famosas que namoraram com Gal Costa.

VEJA MAIS

Discreta sobre os relacionamentos, Gal Costa ficava visivelmente aborrecida quando era questionada sobre a sexualidade. Em uma entrevista, ela disse que não daria detalhes sobre a vida amorosa. “Não escondo nada de ninguém, mas não falo sobre isso”, declarou a cantora, que não era adepta a rótulos.

Gal foi casada por um ano com o empresário e violinista Marco Pereira, entre 1991 e 1992. No entanto, todos os outros relacionamentos da artista que se tornaram públicos nunca foram confirmados por ela e sim por pessoas próximas. Confira quais foram:

Lúcia Veríssimo

Lúcia e Gal (Reprodução: Redes Sociais)

A atriz Lúcia Veríssimo foi uma das famosas que namoraram Gal Costa, no início da década de 80. Lúcia, inclusive, aparece nas fotos da comitiva do show que a cantora fez em Roma, na Itália, em 1983, que virou tema do documentário “Bahia de todos os sambas”.

Durante uma entrevista, Lúcia se divertiu ao ser perguntada sobre a relação com Gal. A atriz disse apenas que tudo sobre a vida dela já tinha saído na mídia, ela só preferia não comentar mais.

Marina Lima

Gal e Marina (Reprodução: Redes Sociais)

A cantora Marina Lima foi uma das famosas que revelaram ter tido um affair com Gal Costa. Inclusive, Marina declarou que perdeu a virgindade, aos 17 anos, com Gal. Na época, a cantora ficou muito irritada com a exposição e cortou relações com a outra artista. Em 2021, Marina deu uma entrevista e relembrou a repercussão do caso, no entanto, não gosta mais de falar sobre o assunto.

“Na década de 1990, resolvi abrir isso na revista de uma amiga. Tinha namorado pessoas em São Paulo, gente de moda, das artes plásticas, e via que os pais as perseguiam. Fiquei impressionada e quis ajudar. Morava no Rio, que, naquela época, era uma cidade mais liberal. Nunca poderia imaginar que a pessoa em questão (Gal Costa) fosse ficar puta. Até porque aprendi muito sobre libertação sexual com aquela geração, com os baianos. Não toco mais nesse assunto, não quis aborrecer ninguém. Foi um susto causar incômodo, fiquei indignada até. Mas cada um sabe da sua vida”, afirmou Marina.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)