Viúva de Gal Costa era empresária da cantora e segunda mãe de Gabriel

Desde 1998, Gal Costa estava casada com Wilma Petrillo, de 72 anos. As duas dividiam o apartamento com o filho adotivo de 17 anos, Gabriel, em São Paulo. Era Wilma quem empresariava a carreira da cantora. Elas também eram sócias em duas empresas. O casal mantinha o relacionamento com discrição. Wilma evitava holofotes e não postava nada com Gal nas redes sociais, enquanto a cantora postava sim muitas fotos com Wilma nos camarins e até se vacinando contra a Covid-19.

Wilma também é a "segunda mãe" de Gabriel. "Rapaz mais lindo do planeta universo e de todas galáxias! Amo muito muito muito", escreveu a empresária ao postar uma foto do adolescente, a quem ela costuma chamar de "meu pequeno".

