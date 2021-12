Turma da Mônica e Garfield se unem em quadrinhos com lançamento marcado para 2022

A CCXP World 21 recebeu duas lendas dos quadrinhos para um bate-papo único: Jim Davis, o pai do Garfield (propriedade da ViacomCBS); e Mauricio de Sousa, o criador da Turma da Mônica. A conversa ocorreu no domingo, 5, e tocou em assuntos importantes sobre o mercado editorial de HQs e tiras, assim como o impacto que elas causam em leitores de todo o planeta.

O encontro dos artistas também marca o início de um grande evento nos quadrinhos, já que chega às bancas em fevereiro de 2022, pela Editora Panini, o crossover Turma da Mônica & Garfield - O Lápis Mágico, uma minissérie em três partes que vai trazer pela primeira vez uma história com os personagens do bairro do Limoeiro com o do gato que ama lasanhas e odeia as segundas-feiras.

Para Mauricio de Sousa, Jim Davis é um dos autores mais festejados no mundo. “Uma honra poder compartilhar uma publicação com o Jim Davis que conheço há muitos anos. Estou com grande expectativa sobre o crossover de nossa turminha com o seu Garfield cheio de dengo! Acho que os leitores também! Um encontro imperdível”, declarou Mauricio.

Davis, que acompanha o trabalho da MSP há décadas, também falou da importância desse grande amigo brasileiro e sobre a parceria. “Você é uma grande inspiração para mim e estou muito animado com nossa parceria para a nova publicação, finalmente o ‘gato’ e a ‘menininha’ estarão juntos e se divertirão muito”, destacou.

Encontro tem data marcada

Durante seu painel na CCXP Worlds 21, a Panini revelou detalhes do crossover dos personagens de Mauricio de Sousa e Jim Davis. Segundo a editora, Turma da Mônica & Garfield: O Lápis Mágico - Parte 1 vai chegar aos pontos de vendas físicos e digitais em fevereiro do próximo ano, mas já pode ser adquirido em pré-venda pelo site da empresa.

Capa de 'Turma da Mônica & Garfield - O Lápis Mágico' (Panini/ Divulgação)

Trata-se de uma minissérie em três partes que traz uma história inédita desenvolvida pela equipe da Mauricio de Sousa Produções em parceria com a ViaComCBS. Na trama, Bugu está cansado de ser coadjuvante nas histórias do Bidu e pega o lápis mágico da Marina para viajar pelo Omniverso, a coleção de todos os universos ficcionais já criados (obras literárias, filmes, séries de TV, lendas urbanas, videogames, HQs, etc.).

Seu objetivo é se tornar um grande astro em qualquer outro lugar. Chegando à casa de Jon, Bugu interrompe o sono de Garfield e, acidentalmente, faz com que Odie se perca pelo Limoeiro. Garfield vai precisar, então, da ajuda da Turma da Mônica para procurar o amigo. Mas o que ninguém desconfia é que o Capitão Feio e o Monstro de Lasanha se uniram num plano infalível que vai causar o choque entre os dois universos!

Ao todo serão três edições que pretendem oferecer roteiros com algumas das histórias mais divertidas e alucinantes dos personagens nos últimos tempos.