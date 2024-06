Gol homenageia Chico Bento com avião temático e encanta fãs; veja fotos

Na última semana, a Gol Linhas Aéreas realizou o voo inaugural do seu mais novo avião temático, em homenagem ao Chico Bento, da Turma da Mônica. Nesta quarta-feira (26), o quadrinista Mauricio de Sousa mostrou os detalhes do avião. A iniciativa, além de homenagear o personagem caipira, também é uma forma de divulgar o filme "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa", que estreia nos cinemas no dia 9 de janeiro de 2025.

A aeronave, um Boeing 737-800 Next Generation com capacidade para até 186 passageiros, fez sua estreia ligando os aeroportos de Confins (MG) e Congonhas (SP), levando alegria e nostalgia aos passageiros a bordo.

O avião é cheio de cores e detalhes, com adesivos do Chico Bento e seus amigos decorando a parte externa e interna. As mesas e os bagageiros superiores exibem a temática da roça, com desenhos dos personagens e elementos típicos do campo. Até mesmo o banheiro e os carrinhos de refeição receberam um toque caipira, para que a experiência seja completa.

"O avião do Chico Bento nasceu. E claro que não podia deixar de conferir. O caipirinha mais amado está enfeitando os ares do país. Ara, qui tá bão dimais!", comemorou Mauricio de Sousa em suas redes sociais, onde compartilhou fotos da aeronave.

Nos comentários, a iniciativa da Gol foi recebida com entusiasmo pelos fãs da Turma da Mônica. Muitos expressaram o desejo de viajar no avião temático. "Se eu pudesse voaria sempre nesse aqui, quais as chances dele cair? Nenhuma! Todo colorido feliz super alto astral", disse uma internauta. Já outra brincou: "Um crime se no avião do Chico Bento não servirem goiabada", fazendo referência à fruta favorita do personagem.

O novo avião temático é o segundo da companhia a homenagear o universo criado por Maurício de Sousa. Em julho de 2023, a companhia aérea lançou o "Sempre Fui Forte", em comemoração aos 60 anos da personagem Mônica.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)