Personagem Chico Bento terá filme live-action da 'Turma da Mônica'; saiba mais

O clássico dos quadrinhos brasileiros, "Turma da Mônica", ganhará um novo live-action. Desta vez, o personagem principal será o menino Chico Bento. O ator escolhido por Mauricio de Sousa para interpretar o personagem será o influenciador mirim Isaac Amendoim, de 9 anos de idade.

VEJA MAIS

Muito emocionado com o convite, o menino foi chamado para fazer um suposto teste final, mas, chegando no local, recebeu a notícia que foi escolhido pelo próprio cartunista. O momento foi gravado na presença do diretor Fernando Fraiha, conhecido por filmes como “La Vingança”, "Choque de Cultura" e "Bem-vinda, Violeta!".

A direção artística será de Daniel Rezende, que dirigiu ambos os últimos filmes da "Turma da Mônica" (Laços e Lições) e "Turma da Mônica - A Série", produção original do Globoplay.

Isaac Amendoim

O menino de 9 anos conquistou o público das redes sociais com seu bom humor e carisma. Nos perfis, ele reúne cerca de 2,5 milhões de seguidores. No canal no Youtube, Isaac compartilha a rotina vivendo no interior de Minas Gerais, em Cana Verde, cidade natal do garoto.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)