Quem será o novo Líder do BBB 23? MC Guimê e Ricardo são os últimos a deixar prova; entenda

A madrugada desta sexta-feira, 9, no BBB 23 foi regada à prova do Líder, em formato de prova de resistência. MC Guimê e Ricardo Alface foram os úlimos a saírem da prova e venceram a etapa que terminou por volta de 6h10 da manhã. A liderança não será em dupla, explicou Tadeu Schmidt no programa ao vivo. Um será eleito líder e o outro ganhará R$ 20 mil para usar no app do Mercado Livre.

Além da dinâmica com o patrocínio do Mercado Livre, onde os confinados deveriam retirar os pedidos que apareciam no telão e colocá-lo em uma van e voltar para apertar o botão antes que o tempo terminasse, a madrugada teve risadas e parabéns para Bruna Griphao, que completa 24 anos hoje.

A prova terminou por volta de 6h10, totalizando seis horas de dinâmica de resistência. Enquanto Guimê e Alface celebravam a conquista no 'provodromo', na casa os demais participantes que não participaram da disputa ou foram eliminados ao longo do desafio, conversavam sobre a dinâmica e sobre o Quarto Branco.

Amanda pediu desculpas a seu parceiro de dupla, Cara de Sapato, pois a vitória de Guimê e Alface ocorreu por um descuido da médica, que esqueceu de apertar o botão, após a conclusão da tarefa. Sapato a compreendeu e consolou. "Demos o nosso melhor"

Domitila em conversa com Cezar Black disse: ""Eu não vou dizer pra eles o que aconteceu para eles pensarem que eu tive informação, para eles pensarem o que quiserem, para endoidarem um pouquinho", revelou."

Agora o cenário na casa mais vigiada do Brasil segue assim, as quatro duplas eliminadas tem consequências. Sarah Aline e Aline não participam da próxima Prova do Líder;

Larissa e Bruna Griphao estão automaticamente na Xepa. Marvvila e Gabriel Santana não poderão comprar o Poder Curinga e Amanda e Cara de Sapato estão fora da próxima Prova do Líder.

Diante deste cenário, sábado, 11, o Poder Coringa poderá ser comprado pelos brothers. Ainda tem o Poder do Contra e a prova do Anjo. Domingo, 12, tem formação de paredão quádruplo. Domitila está no paredão e Fred está imune.