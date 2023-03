BBB 23: restam apenas duas duplas na Prova do Líder de resistência; veja quem são

Iniciou a disputa por mais uma liderança no Big Brother Brasil. A prova desta quinta-feira (09) é de resistência. Os brothers e sisters foram organizados em dupla, mas somente uma pessoa será o líder da semana e o parceiro leva 20 mil reais.

Fred Bruno e Domitila Barros, que estiveram no Quarto Branco, não concorrem à liderança. O jornalista, que venceu a dinâmica na manhã de ontem (9), garantiu, além da imunidade, o poder de veto a um brother na Prova do Líder e escolher barrar Cezar Black. Com isso, a prova é disputada por dez participantes.

Segundo o apresentador, Tadeu Schmidt, a nona disputa funciona assim:

Aparece um número e um produto no telão;

Uma das pessoas precisa ir até um espaço com caixas e retirar o pedido com o número solicitado;

A caixa é recebida do outro lado de uma grade e colocada em uma van da empresa patrocinadora;

É necessário apertar um botão e terminar a sequência antes de estourar o tempo.

Penalidades

Está fora do jogo quem não cumprir o tempo ou errar a numeração das caixas solicitadas.

Consequências

A prova tem consequências para as quatro primeiras duplas eliminadas.

Qual a formação das duplas:

Cara de Sapato e Amanda

MC Guimê e Ricardo

Larissa e Bruna Griphao

Sarah e Aline Wirley

Marvvila e Gabriel Santana

