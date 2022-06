Artista cria versões 'humanas' de personagens da Turma da Mônica; confira

O artista brasileiro Hidreley Diao é famoso por obras que recriam de maneira realista personagens fictícios ou reais da história. Recentemente, em seu perfil oficial no Instagram, publicou as imagens de como seriam os personagens da Turma da Mônica, de Maurício de Souza.

As versões "em carne e osso" de Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e Chico Bento foram representadas em artes digitais, por meio de inteligência artificial, feitas pelo artista. Confira:

Mônica

Cebolinha

Cascão

Magali

Chico Bento

Entre as obras de Hidreley Diao, também está, a atualização do rosto de Ayrton Senna, aos 62 anos e Isabella Nardoni, 14 anos após a sua morte. Também é possível encontrar em seu Instagram personagens da Disney e da história, como Nefertiti, a rainha do Egito.