Turma da Mônica surge adulta em imagens de nova série do Globoplay

Turma da Mônica - Origens, a nova adaptação da franquia de quadrinhos da turminha mais querida do Brasil, mostrará pela primeira vez, em live-action, uma versão adulta do grupo de amigos que marcou história na inância de inúmeros brasileiros.

Faltando um mês para o lançamento da série, o Globoplay compartilhou, nesta terça-feira (24), imagens inéditas da produção que apresentam duas gerações da turminha do bairro do Limoeiro.

Confira:

A @turmadamonica.com.br de um jeito que você nunca viu! [🤩] Duas gerações vão contar como essa turminha começou lá no bairro do Limoeiro e a força da amizade verdadeira. [❤️] #TurmaDaMônicaOrigens [🐇] estreia por aqui dia 24/10.



[image or embed]