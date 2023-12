Eliezer revela motivo de afastamento de Rodrigo Mussi e Viih Tube: ‘Interesseiro e ingrato’

Após o Fantástico exibir uma reportagem que falava vários influenciadores estarem envolvidos na divulgação de jogos online ilegais no Brasil, no último domingo (17), uma discussão envolvendo Viih Tube, Eliezer e Rodrigo Mussi começou a movimentar as redes sociais. Mesmo se manifestado em seu perfil no Instagram, o ex-BBB Elizer decidiu quebrar o silêncio e tornar a público os motivos do rompimento da amizade entre a esposa e Mussi. Segundo ele, Rodrigo agia com interesse para se privilegiar da bondade de Viih.

VEJA MAIS

Em entrevista exclusiva ao colunista Lucas Passin, do Splash UOL, Eliezer afirmou que inicialmente, Viih Tube e Rodrigo nunca tiveram uma briga, mas que com o tempo foram percebendo atitudes que demonstram ingratidão por parte do ex-BB. “Até o pão que ele comia no café da manhã, quem pagava era ela”, desabafou.

De acordo com Eliezer, Rodrigo já vivia normalmente após o acidente e quando precisava ir para alguma festa ou encontrar com alguém, buscava se hospedar em casas por assinatura, mas quando tinha fisioterapia ou consultas médias, recorria à Viih Tube. “A nossa casa só era boa para ele nesses casos”, acrescentou Eli, dizendo que a mulher passou a se sentir usada pelo amigo.

Eliezer revelou que a esposa e Mussi nunca chegaram a brigar, apenas se afastaram após o nascimento da filha do casal, Lua. “Perdi muito o contato com ele no período da gravidez da Viih. A vida dele era diferente da nossa, os trabalhos eram diferentes, e passamos a nos falar pouco, e fomos perdendo contato”, declarou.

Entenda a briga entre os ex-BBBs Rodrigo Mussi e Elizer

Com o fim da reportagem do programa dominical da TV Globo, em que mostrava a investigação realizada em São Paulo sobre o “Jogo do Aviãozinho”, oferecido pela empresa Blaze, e ilegal no país, Mussi utilizou as redes sociais para comentar sobre o assunto. Seguidores de Viih Tube - uma das influenciadoras ligada a divulgação do jogo - passaram entender os comentários como indireta para a influencer.

“Será que devolve o dinheiro que já ganhou? Hmm”, escreveu o ex-BBB no X, antigo Twitter. Lembrando, que Viih Tube anunciou horas antes que conseguiu romper contrato com a empresa.

Indignado com a indireta, Eliezer usou os Stories para rebater o suposto deboche de Mussi. “Rodrigo Mussi tá querendo saber se devolve o dinheiro que já ganhou. Mas por que você não fala de você, Rodrigo? Por que você não fala? Você devolveu o dinheiro que você ganhou? Porque até pouco tempo atrás, seus Stories eram classificados de joguinho”, disparou.

Eliezer também chegou a cobrar posicionamento de Rodrigo sobre a recuperação do acidente que o ex-BBB sofreu em março do ano passado, o qual Viih Tube ajudou na recuperação, cedendo sua casa para que ele pudesse ter melhor recuperação.

“Você, por acaso, agradeceu? Você falou um ‘obrigado’ por todo o tempo e dinheiro gasto da minha mulher com você para te ajudar? Você chegou para ela e falou um ‘obrigado’?”, indagou.

Ao longo do desabado, o ex-BBB também citou Gil do Vigor, mencionando um suposto jantar ao qual ele e Rodrigo foram convidados, mas que Mussi falou mal de Gil por não conseguir “gravar conteúdo”.

"Foi para a casa do Gil comigo e saiu de lá p***! Porque a gente sentou, ficou o tempo todo conversando, não deu para gravar o conteúdo que ele queria, ele queria ir lá só para gravar conteúdo. Você lembra disso, Gil? Falou mal de você!", acrescentou enfurecido.