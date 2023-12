Ex-BBB Viih Tube rompe contrato com site de apostas investigado após matéria do Fantástico

A influenciadora digital Viih Tube anunciou neste domingo (17) que rompeu o contrato com a plataforma de apostas Blaze, que está sendo investigada pela Polícia Federal por suspeitas de fraudes. A decisão da ex-BBB foi tomada após ela ser convocada a depor em um processo envolvendo a empresa.

Em um vídeo publicado no Instagram, a influencer disse que estava "ansiosa" para sair do contrato com a Blaze desde que foi intimada a depor. "Finalmente, consegui sair do meu contrato com a Blaze. Eu estava ansiosa para sair, especialmente após ser convocada a depor em um processo envolvendo a empresa. Foi um processo longo, desde novembro estou nisso, mas hoje finalmente consegui.", afirmou.

A influenciadora também se comprometeu a não repetir esse tipo de publicidade. "Eu sei da minha responsabilidade. Agora que eu sigo sozinha, sou minha própria empresária, queria afirmar aqui que este tipo de conteúdo eu não me sinto mais confortável pra fazer", disse.

A decisão de Viih Tube foi bem recebida por alguns internautas, que elogiaram a influenciadora por tomar uma atitude responsável. No entanto, outros criticaram a postura dela, alegando que ela só tomou a decisão após a exposição no Fantástico.

A Blaze é uma das principais plataformas de apostas online do Brasil. A empresa vem acumulando queixas de usuários há pelo menos um ano, com relatos de fraudes, demora no pagamento de saques e problemas com o atendimento ao cliente. Além de Viih Tube, personalidades como Neymar Jr., Felipe Neto e Carlinhos Maia também divulgaram a Blaze em suas redes sociais.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)