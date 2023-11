Viih Tube e Eliezer choram ao falar sobre a filha Lua no Teleton

Viih Tube e Eliezer se emocionaram na apresentação do Teleton 2023, no último sábado (11), quando falaram sobre a mudança após a chegada da filha, Lua Di Felicce, de sete meses.

“Depois que você se tornou pai, o que representa para você estar aqui? O que mudou na sua vida depois que você se tornou pai e por que você está aqui hoje?”, perguntou Viih Tube ao namorado, visivelmente emocionada.

“O bom é que ela chora e eu choro junto. Lá em casa vira uma choradeira que ninguém para. A paternidade e a maternidade, em si, são transformadoras. A AACD e o Teleton transformam vidas”, começou Eliezer.

Eliezer também falou sobre as mudanças que conseguiu notar após a chegada da filha. “Para mim, falando do que eu vivi, o Eliezer que existiu antes, um ano atrás, mudou muito. Sou um outro cara, com outra cabeça. Eu era muito individualista antes, pensava só sobre mim.”

“Quando a Lua nasceu, até um pouco antes – acho que para homem demora um pouco mais para a ficha cair, mas, quando caiu, foi um divisor de águas a nossa filha. Poderia ficar o dia inteiro falando sobre a Lua. Sobre o quanto ela é maravilhosa nas nossas vidas. É isso, não consigo mais falar”, concluiu Eliezer, com lágrimas nos olhos.