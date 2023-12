Ex-BBB Eliezer defende Viih Tube após polêmica com Rodrigo Mussi: 'Quer mexer com minha mulher?'

No último domingo (17), após o programa Fantástico exibir uma matéria sobre as investigações e denúncias sobre o site Blaze, os ex-BBBs Viih Tube, Eliezer e Rodrigo Mussi começaram uma discussão através das redes sociais. Após a veiculação da reportagem, Mussi fez comentários interpretados pelos seguidores como indiretas a Viih Tube, que havia rescindido seu contrato com a empresa de apostas horas antes.

"Será que devolve o dinheiro que já ganhou? Hmm", postou Mussi no X, antigo Twitter. Internautas apontaram a publicação como uma indireta a Viih Tube, que foi mencionada na reportagem como uma das celebridades a divulgar o site de apostas.

VEJA MAIS

Eliezer saiu em defesa

Após a repercussão, Eliezer, marido de Viih, utilizou o Instagram para rebater o suposto deboche de Mussi. Visivelmente nervoso, ele questionou a postura do ex-BBB, mencionando o passado de Mussi com publicidades de jogos e o confrontando sobre a falta de agradecimento pelo apoio durante sua recuperação de um grave acidente em março de 2022.

"Rodrigo Mussi está querendo saber se devolve o dinheiro que já ganhou. Mas por que você não fala de você, Rodrigo? Por que você não fala? Você devolveu o dinheiro que você ganhou? Porque até pouco tempo atrás, seus stories eram classificados de joguinho", disse Eliezer. "Você, por acaso, agradeceu? Você falou um ‘obrigado’ por todo o tempo e dinheiro gasto da minha mulher com você, para te ajudar? Você chegou para ela e falou um ‘obrigado’?", continuou.

"Por que você não aproveita e fala para todo mundo o interesseiro que você é? Interesseiro com ela, comigo e com muita gente. Aí você fica aí com um discurso muito bonito. Abençoar para ser abençoado", pontuou o pai de Lua. "Agora quer falar da minha mulher? Quer mexer com a minha mulher? Quer fazer indireta? Então vai falar comigo agora! Fala dela para você ver! Tenho muita coisa para falar, eu nem comecei!", conclui Eliezer.

Desabafo de Viih Tube

Após o desabafo de Eliezer, Viih Tube também se manifestou nas redes sociais, agradecendo o apoio do marido e destacando a importância de ter sua família ao seu lado nos momentos difíceis. "Ver meu marido me defender me deixou feliz, vi que nada importa, tenho minha família do meu lado para lidar com cada momento difícil que ainda vou passar, e tenho vocês que sabem que mesmo quando eu errar, serei eu mesma com vocês! Nunca uma mentira. Ingratidão é um dos piores defeitos que se pode ter!", escreveu.

"Uma pessoa que faz igual você ou até pior, aproveitar que está todo mundo chutando e chutar também… olha, só digo uma coisa, fiquem espertos quem está a sua volta, se vocês soubessem metade das lágrimas que já derrubei por ele, tudo que já fiz, nunca falei nem metade porque não precisa, eu fazia pela amizade", disse Viih Tube sobre a repercussão.

Pronunciamento de Rodrigo Mussi

Em entrevista ao Gshow, Rodrigo Mussi afirmou que não citou o nome de ninguém na poblicação e admitiu ter feito a divulgação de sites de jogos atmbém, como foi apontado por internautas. "Sobre o meu post, não citei nome de ninguém. Como sabem já fiz divulgação de aposta no passado, mas parei depois que entendi que não fazia sentido com os projetos que eu passei a trabalhar... E não pretendo me estender mais sobre esse assunto. Ou seja não tem NADA absolutamente NADA a ver com que estão divulgando", disse.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)