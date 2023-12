Terra e Paixão: Kelvin e Ramiro discutem novamente; saiba o motivo

Em "Terra e Paixão", Kelvin (Diego Martins) percebeu há bastante tempo que os serviços de Ramiro (Amaury Lorenzo) para Antônio La Selva (Tony Ramos) são criminosos e têm ultimamente motivado crises de ansiedade no peão. Agora que se tornou namorado do capanga do vilão, o garçom quer fazer de tudo para livrar seu amado das mãos do poderoso de Nova Primavera.

Ramiro fica irritado depois do namorado ter atrapalhado um dos planos do vilão contra Aline (Bárbara Reis). Como Antônio sempre quer fazer de tudo para tirar a professora do caminho, ele novamente mandou que seu capanga desse um fim na namorada de Caio (Cauã Reymond).

"Pois fique sabendo que vou ajudar sempre a Aline e todas as vítimas da maldade desse homem! E tem mais. Se você continuar praticando essas barbaridades que o seu patrão manda, não tem como a gente ficar junto", desabafa Kelvin.

Cansado de ver o amado obedecendo todas as ordens e aumentando o número de mortes a mando do vilão, Kelvin ordena que Ramiro escolha o seu lado e deixa o peão atordoado, sem saber qual decisão tomar, já que ele tem medo do patrão.

"Agora é sério, Ramiro! Você vai ter que escolher o seu lado. Ou fica do lado certo, ou continua do lado errado, do lado desse homem mau e desumano, desse monstro que é o Antônio La Selva!", ordena o namorado.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com Mirelly Pires)