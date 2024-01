BBB 24: Vanessa Lopes explica para Alane sobre sua teoria bizarra dos olhos na parede; entenda

Vanessa Lopes está causando polêmica no BBB 24 com uma teoria bizarra que criou durante o confinamento. Abalada após a eliminação de Lucas Pizane, ela contou que notou olhos nas paredes da casa e que estava "lendo os sinais". Na manhã desta quinta-feira (18), a tiktoker resolveu ensinar Alane a fazer a leitura da parede também.

A reflexão começou após a influenciadora lembrar que, antes de entrar no programa, ganhou o livro "1984", de George Orwell. Ela relacionou a obra com o programa e apontou a decoração com fotos dos olhos dos participantes.

"O Big Brother vê tudo. Aquela parede tem olhos, olhos que abrem e fecham. Olha a ordem dos fatores ali", comentou. A sister associou que a ordem que os olhos estão arrumados representa uma escala entre os participantes que compreendem mais ou menos do jogo.

VEJA MAIS

"Eu tô ficando louca com a parede! Tá tudo bem, mas estou ficando louca com a parede, e com quem tem medo. Vamos pilhar os outros agora. Como eu pilho os outros? O medo revela as pessoas! Fica com isso na cabeça, que um dia você vai entender quando sair daqui", disse Vanessa.

Logo em seguida, ela aponta para os olhos dos participantes para tentar mostrar a Alane o que estava vendo, mas sem entrar em detalhes e de forma enigmática. "Amanhã te explico melhor, mas tamo no jogo!", diz.

No entanto, Vanessa volta e explica seu ponto de vista sobre a parede. "Olha pra cá! Quando eu vejo dessa visão, pra mim, quem tá [com o olho] aberto é Juninho, o Bin, Cunhã [Isabelle], Pitelzinha, Vinicius, eu e Giovanna", explica. "Mas eu ainda tô analisando a Giovanna. Então, a gente só vai ver com o tempo as coisas", completa.

Na madrugada pós-paredão, a sister também explicou a teoria para os brothers do Quarto Gnomo. "Quem está no topo? Luigi, Deniziane, Bin e Juninho. São as pessoas que estão vendo tudo. Quem está lá em baixo, um dos últimos? Nizam. Quem está um pouco abaixo? Alane e Pizane, que provavelmente estavam vendo tudo e não estavam falando. Quem que está, não no fundo, mas um pouco em cima? Eu, que estou vendo e não estou vendo. Talvez eu esteja vendo e não estou acreditando que estou vendo. Por isso que estou em baixo na parede, do lado da Yasmin", declarou.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)