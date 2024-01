BBB 24: o que rolou na madrugada desta quinta, 18? Revelações, paranoias e primeiro beijo

A madrugada desta quinta-feira (18) foi de muita festa no BBB 24. A noite foi marcada pelos shows de Léo Santana, Kevin O Chris e Pixote. Mas também teve chororô, revelações e até acusação de falsidade. Confira um resumo do que rolou.

VEJA MAIS

Não tá na pista!

Vanessa Lopes, que já está no paredão, chorou ao desabafar com Rodriguinho sobre um namorado que tem fora da casa. Ela disse que não queria que ele fosse reconhecido por causa dela, mas que agora está tranquila porque deixou tudo gravado. "Eu tenho uma pessoa que é muito talentosa, ela é muito talentosa. Eu não queria que ele fosse reconhecido por mim porque eu fiquei com medo do que poderia acontecer na vida dele", explica.

Mais tarde, Vanessa falou sozinha no Quarto Magia e citou o namorado novamente. "Eu não estou atrás de um namorado. Eu já tenho um. Eu tenho namorado e pelo visto ele está vendo tudo. Te amo! É um jogo", diz a sister.

Primeiro beijo da edição

O primeiro beijo da edição também rolou na festa. Fernanda e Pitel deram um selinho na cabine de fotos, "Deu Match". As sisters estavam na companhia de Nizam, mas logo ficaram sozinhas.

"Beijinho nós duas, tipo selinho", afirma Fernanda. Em seguida, as duas dão o selinho, e a confeiteira ri.

Show dos camarotes

Além de Leo Santana, Kevin O Chris e Pixote, os brothers do camarote também tiveram seus momentos durante a festa. Na madrugada, MC Bin Laden se emocionou ao tocar "Tá Tranquilo Tá Favorável", seu primeiro sucesso. A galera da casa se reuniu ao redor do funkeiro e fizeram a coreografia da música.

Até Rodriguinho, que não estava muito animado durante a festa, foi homenageado com alguns de seus maiores hits: "Tô Te Filmando (Sorria)", "Quando a Gente Ama", hits do grupo Os Travessos e "Fatalmente".

Wanessa Camargo também saiu correndo para o centro da pista de dança dar aquele show ao som de "Shine It On", "Amor, Amor", e, na sequência, "O Amor Não Deixa".

Coringou?

Durante a madrugada, Vanessa Lopes passou por um momento de reflexão no Quarto Magia. Ela chorou, falou sozinha e criou teorias conspiratórias. Muitos espectadores acreditam que, em um de seus devaneios, ela estivesse suspeitando de MC Bin Laden.

Sem citar nomes, a tiktoker refletiu sobre os últimos acontecimentos da casa. "Por isso que Pizane saiu, ele ficou com medo e tentou pilhar outra pessoa. 'Ah, se Pizane sair é resposta do Nizam’. Não, é resposta sua!", disse.

A influenciadora acredita que o funkeiro estaria usando ela para lançar uma música nova. "Ele tava me consumindo por fora e por dentro. Ele não tava preocupado, ele tava me usando. Já é o que fazem lá fora. E ainda pra lançar música, que bizarro! É a mesma coisa que fazem lá fora! Ele me fez perder o que eu menos queria perder aqui: a minha sanidade mental". Logo em seguida, Vanessa voltou para curtir a festa.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali)