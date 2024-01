BBB 24: Rodriguinho cruza os braços no show de Léo Santana e internautas reclamam

A festa da noite desta quarta-feira (17), no Big Brother Brasil 24, só tá começando. A primeira atração é Léo Santana, que chegou puxando o trio na parte externa da casa. Todos concordam que não tem como ficar parado ouvindo as músicas do cantor baiano, mas isso não parece difícil para Rodriguinho. O cantor chamou novamente a atenção dos internautas ao ficar de braços cruzados durante a performance do marido de Lore Improta.

Mas esta não é a primeira vez que o compositor incomodou os telespectadores com seu comportamento nas festas. Na de domingo (14), após o show da cantora Ludmilla, Rodriguinho e Wanessa conversavam sobre a apresentação da cantora e o pagodeiro criticou a presença de um palavrão da canção "Vem amor, bate, não para". Mas neste domingo (14), a mãe da artista, Silvana Oliveira, fez um vídeo rebatendo a crítica do pagodeiro.

Na internet, os fãs do programa se questionaram sobre o gosto do cantor. Outros especulam que o ex-Travesso teria inveja do sucesso dos artistas convidados.