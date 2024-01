BBB 24: saiba quem é Katniss Everdeen, citada por Vanessa Lopes

No Big Brother Brasil 24, a influenciadora Vanessa Lopes tem causado alvoroço nas redes sociais com suas teorias sobre o jogo e outros acontecimentos dentro do reality. Durante a festa, na madrugada desta quinta-feira (18), Vanessa disse que era Katniss Everdeen.

VEJA MAIS

“Eu sou a Katniss Everdeen. Foi o filme que eu estudei pra vir pra cá. Abelha, quando ela pica, ela morre por dentro. O intestino dela sai junto e ela vai morrendo. Pode ser para proteger quem ama, porque ela é leal, ou pode ser para se proteger, mas ela vai morrer. Gente, minha assessoria escolheu o emoji certo”, falou a sister no quarto Magia.

A personagem citada por Vanessa é protagonista da saga literária “Jogos Vorazes”, de Suzanne Collins. Adaptada aos cinemas em 2012 por Francis Lawrence, a história distópica acompanha Panem, um país com 12 distritos, durante a realização do 74º Jogos Vorazes.

Como forma de punir os distritos pela revolução contra a capital, a cada ano é realizada a Colheita, na qual um menino e uma menina de cada distrito é selecionado por sorteio. Após a seleção, os tributos - como são chamados - são colocados em uma arena para lutarem até a morte. O que permanecer vivo até o final é consagrado Vitorioso.

VEJA MAIS

Katniss Everdeen, interpretada por Jennifer Lawrence, se oferece como tributo no lugar de Prim (Willow Shields), sua irmã mais nova. A jovem vai para a 74ª edição dos Jogos Vorazes acompanhada de Peeta Mellark (Josh Hutcherson), seu companheiro de distrito e inimigo na arena. Os Jogos são transmitidos para os 12 distritos e a capital, como uma espécie de reality show.

Alerta de spoiler!

No primeiro livro e filme da saga “Jogos Vorazes”, Katniss, que tem habilidades com arco e flecha, vai contra as regras do jogo de eleger apenas um Vitorioso. Após lutar para sobreviver e matar oponentes, e com mudanças no esquema da edição, Katniss se recusa a matar Peeta - assim como não deseja ser morta. Assim, ela propõe que juntos eles comam amoras venenosas, dando fim ao jogo daquele ano.

Interrompidos pelo idealizador Seneca Crane (Wes Bentley), Katniss e Peeta são eleitos Vitoriosos do 74º Jogos Vorazes. A atitude da moça causa tormento na Capital, especialmente para o tirano presidente Coriolanus Snow (Donald Sutherland), e inicia uma revolução em toda Panem. Katniss, assim, se torna o símbolo da luta contra o sistema opressor do país.

A continuação da história acontece em “Em Chamas” e “A Esperança” - este último dividido em dois filmes. No decorrer das obras, Katniss se torna O Tordo, perde entes queridos (como sua irmã Prim), e derruba o governo de Snow com o apoio dos distritos de Panem.

VEJA MAIS

A história de Coriolanus Snow é contada em “A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”, também livro escrito por Suzanne Collins e com adaptação dirigida por Francis Lawrence. A vida do jovem Coryo, vivido por Tom Blyth, e sua experiência como mentor na 10ª edição dos Jogos Vorazes, tal qual sua relação com Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), são relatados no prelúdio lançado em 2020.

Os filmes “Jogos Vorazes”, “Jogos Vorazes: Em Chamas”, “Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1” e “Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 2” estão disponíveis na Netflix. O filme “Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes” está disponível para aluguel no Prime Video.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)