Elton John recebe o título de EGOT ao ganhar o Emmy; saiba mais

Sir Elton John, cantor e compositor britânico, foi vencedor do Emmy na categoria Melhor Especial de Variedades Ao Vivo. O artista, assim, se tornou um EGOT e entrou para a famosa lista com aqueles que detém conquistas nas principais premiações: Emmy, Grammy, Oscar e Tony.

A vitória de Elton John na 75ª Edição do Emmy foi com o “Elton John Live: Farawell From Dodger Stadium”, transmitido pelo Disney+. O show de despedida do artista foi em Los Angeles, Califórnia (Estados Unidos), no Dodger Stadium.

Esse é o primeiro Emmy de Elton John. Ele ganhou cinco Grammy’s: o primeiro, em 1987, com “That's What Friends Are For”; em 1992, o segundo, com “Basque”; após 3 anos, em 1995, o terceiro com “Can You Feel The Love Tonight”; em 1998, o quarto, com “Candle In The Wind 1997”; e o quinto, em 2001, com “Elton John & Tim Rice's Aida”.

As duas conquistas de Elton John no Oscar foram em 1995, com “Can You Feel the Love Tonight”, no filme “O Rei Leão”, e em 2020, com “I’m Gonna Love Me Again”, na sua cinebiografia, “Rocketman”. O cantor recebeu o Tony pela trilha musical em “Aida” (1998).

Durante o 75º Emmy, Elton John não subiu ao palco para receber o prêmio. O artista passou por uma cirurgia no joelho e não pode comparecer, mas representantes estiveram no seu lugar para pegar a estatueta.

O que é cada prêmio do EGOT?

A sigla EGOT significa Emmy, Grammy, Oscar e Tony, as quatro mais importantes premiações. O Emmy é o maior prêmio da televisão. O Grammy é a primeira e mais aclamada premiação da indústria fonográfica. O Tony é destinado para o teatro norte-americano. O Oscar é o maior prêmio do cinema.

A lista de EGOTs é restrita, possui apenas 22 artistas. A última pessoa, antes de Elton John, a receber o título foi Viola Davis, em 2023, após ganhar o Grammy. O Emmy da atriz veio com a série “How To Get Away From A Murder”, em 2015; o Grammy foi conquistado ano passado, com “Finding Me”; pelo seu papel em “Um Limite Entre Nós”, ela levou o Oscar em 2017; e suas conquistas no Tony foram em 2001 e 2010, com “King Hedley II” e “Um Limite Entre Nós”, respectivamente.

Confira a lista dos artistas EGOT

Richard Rogers - primeiro a conquistar o título

Helen Hayes - primeira mulher a ter o status EGOT

Rita Moreno

Jogn Gielgud

Audrey Hepburn

Marvin Hamlisch

Jonathan Tunick

Mel Brooks

Mike Nichols

Whoopi Goldberg

Scott Rudin

Barbra Streisand

Liza Minnelli

James Earl Jones - o único a ter dois prêmios em cada

Robert Lopez

Andew Lloyd Weber

Tim Rice

John Legend

Alan Menken

Jennifer Hudson

Viola Davis

Elton John

