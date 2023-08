Elton John recebe alta do hospital após queda em casa

Após ter sido internado às pressas no último domingo (27) por ter escorregado e caído em sua casa, Elton John, de 76 anos, recebeu alta do hospital na manhã desta segunda-feira (28). A informação do estado de saúde do cantor após o acidente doméstico foi comunicado pela assessoria dele à revista People.

“Elton esteve no hospital local como medida de precaução. Após os exames, recebeu alta imediata esta manhã e agora está de volta em casa e com boa saúde”, diz o comunicado.

Segundo o site The Sun, na noite de ontem o cantor norte-americano teve que ser levado às pressas para o hospital Princess Grace, em Mônaco, após sofrer “um escorregão” em sua casa, na cidade de Nice, no sul da França.

Ainda segundo o The Sun, o músico deu entrada no departamento ortopédico do centro hospitalar em que foi levado. Lá, o artista recebeu tratamento para os ferimentos, que não são considerados graves. Ele passou por uma tomografia no crâncio e na lombar, que não revelaram algum tipo de fratura.

Outra queda de John

Além da mais recente, Elton John já sofreu outras quedas, que comprometeram seus movimentos. O cantor de "Rocket Man" teve que adiar as datas pendentes se sua turnê de 2021 para o ano de 2023 após cair "desajeitadamente em uma superfície dura” na época do acidente.

A queda deixou seu quadril com “dor e desconforto consideráveis” e, embora tenha sido submetido a tratamento fisioterapêutico e especializado, sua mobilidade ficou limitada e ele teve que ser submetido a uma cirurgia.

“Fui aconselhado a fazer uma operação o mais rápido possível para voltar à plena forma e garantir que não haja complicações a longo prazo”, disse ele em comunicado na época.

Meses depois, John explicou ainda mais a complicação da queda, e disse que ela o limitou em movimentos básicos, como, por exemplo, virar para o lado. Com isso, ele não conseguiria realizar seus shows da forma que queria.

“Eu não estaria 100% em forma, não estaria 100% confiante, porque na maior parte do tempo sinto dores no quadril”, disse John sobre o adiamento das datas. “Não consigo me mover para os lados, não consigo entrar e sair de um carro, e a decisão teve que ser tomada, porque eu não gostaria de subir no palco e dar menos de 100 por cento”, explicou o cantor.

Ao se tratar de uma cirurgia na época, John acrescentou que era “melhor fazer isso agora”.

