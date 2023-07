Ex-ministro entrega a Elton John cópia que reconheceu união homoafetiva no Brasil

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Carlos Ayres Britto entregou ao cantor Elton John uma cópia do acórdão da Corte que reconheceu a união estável homoafetiva no Brasil, em 2011.

O momento foi divulgado pela filha do ministro, Nara Ayres Britto, em publicação no Instagram, na quarta-feira (28).

“Elton ficou muito emocionado com o nosso gesto e nós mais ainda. Dia inesquecível! Happy Pride Day”, escreveu a advogada.