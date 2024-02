BBB 24: o que rolou na madrugada desta quarta (21/02)? Treta, especulações e 'nova Juliette'

Terça-feira é sempre um dia de fortes emoções no BBB! Esta semana, a eliminação de Deniziane mexeu com as estruturas dos brothers e sisters. Após a saída da fisioterapeuta, não faltaram conversas entre os brothers tentando entender os motivos que levaram à saída da mineira, enquanto Fernanda e Matteus ganharam mais uma semana na casa.

Relações abaladas

Na área externa da casa, Rodriguinho conversou com Lucas Henrique sobre sua relação com Raquele. O cantor afirmou que a doceira "não é uma pessoa maldosa" e disse estar em bons termos com a sister após o desentendimento do Sincerão. Mesmo assim, os brothers classificaram a atitude de Raquele como "errada", e Rodriguinho relembrou o papo que teve com ela:

"Não dá para a gente ser do mesmo exército, porque você vai atirar na gente."

Paredão falso?

Os brothers teorizaram um possível paredão falso com a mineira. Beatriz, Leidy Elin e Alane, aliadas da nona eliminada do programa conversaram sobre a possibilidade no jardim.

Lucas e Yasmin também não descartaram a hipótese de que a mineira poderá voltar a qualquer momento para o game.

Rivalidade tá ON

Enquanto isso, Leidy Elin dá sua opinião sobre a volta de Fernanda do Paredão: "Não está me dizendo que ela é forte". Depois, em um papo com Alane, a trancista disse que a sister de Niterói é "arrogante".

Enquanto Lucas Henrique e Yasmin, teorizavam um paredão falso, o capoeirista ainda comentou que Fernanda está com "ódio mortal" dele.

Fernanda desabafou sobre o "hate" que recebe na casa e cravou MC Bin Laden como seu novo alvo: "Já destemperou muito". Do outro canto da casa, Beatriz e Alane também comentaram o envolvimento de Bin nas tretas do BBB 24 ao longo das últimas semanas: "Está no meio do tumulto". Em compensação, Beatriz assumiu que pode ter se equivocado em uma discussão que teve com Fernanda após o Sincerão.

Rodriguinho, Fernanda e Pitel se juntaram na academia a Raquele, Michel e Giovanna para repercutir o último Paredão. O cantor fez um comentário citando a carta enviada por sua esposa e que Raquele destruiu no Sincerão. Logo em seguida, a Líder deixou o espaço, e Fernanda alertou sobre o desconforto da sister.

Teoria da Juliette

Após mais uma eliminação no grupo, o que não faltam no Quarto Magia são teorias sobre a eliminação de Deniziane. A paraense Alane chegou a afirmar que Raquele poderia ser uma forte candidata ao título de campeã, e comparou a doceira com a vencedora do BBB 21, como a "nova Juliette".

Mais uma treta nascendo por causa de comida? 🍳

Nem a dupla Yasmin e Wanessa escapou! As duas tiveram um atrito após a modelo descobrir que a cantora trocou ovos por alimentos com Davi. "Você não joga comigo, não?", cobra a modelo

Rodriguinho declarou, na sequência, que não teria problema em pegar a comida de Davi: "E daí que o Brasil está vendo? Ele não está". Depois, MC Bin Laden e Lucas Henrique combinaram uma brincadeira de "trocar a comida de todo mundo".