BBB 24: Fernanda canta na academia e encanta web: ‘Que voz linda’

Fernanda surpreendeu os internautas na última terça-feira (13), ao cantar ‘Bilhetinho Azul’, da banda Barão Vermelho, na academia do BBB 24. Sozinha no espaço, a sister aproveitou o momento para deitar e se distrair do jogo.

No X, antigo Twitter, o perfil da confeiteira compartilhou o momento e encantou os torcedores da niteroiense. “Canta lindamente", disparou uma internauta. "Que voz linda", reagiu outra.

Animada, outra seguidora sugeriu que Fernanda investisse em uma nova carreira: "A voz dela é linda né? Ela se expressa bem, tem um ótimo tom...devia investir na carreira de cantora".

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Bruno Magno)