Apagão deixa bairros de São Paulo e Guarulhos no escuro; Situação já está normalizada

Um apagão atingiu diversos bairros de São Paulo, na tarde deste sábado (31). Somente após quase três horas que a situação foi normalizada. De acordo com portais de notícias, a Enel informou que a situação foi 100% normalizada por volta das 20h em toda a capital paulista.

Por volta das 19h a energia elétrica foi restabelecida na Avenida Paulista e também no Tatuapé, Cangaíba, Belém e Penha.

Houve relatos de queda de energia nos seguintes bairros de Vila Maria, Vila Guilherme, Vila Gustavo, Jaçanã, Parque Edu Chaves, Pari, Mooca, Brás, Belém, Tatuapé, Penha, Cangaíba, Itaquera, São Mateus, São Miguel, Jardins, Centro Histórico e Paraíso.

Guarulhos

Em Guarulhos, os bairros atingidos foram Vila Galvão, Gopouva, Vila Rosália, Macedo, Parque Continental e Parque Santo Antônio. A EDP, concessionária de energia em Guarulhos, disse que "garantiu o restabelecimento de 100% das regiões afetadas às 19h37".

O Aeroporto Internacional de Guarulhos operou normalmente e não teve impacto nas operações em decorrência do apagão de energia elétrica.

Todas as linhas do Metrô e da CPTM operaram normalmente no sábado (31) e não foram afetadas.

Em nota, a Enel informou que "uma ocorrência envolvendo o sistema de transmissão, que não pertence à Enel, afetou o fornecimento de energia para clientes da distribuidora no fim da tarde de hoje". A empresa confirmou que as regiões Norte e Leste foram impactadas e trabalhou "com manobras remotas na rede para reduzir o número de clientes impactados".

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou, em nota, "que acompanha o processo de recomposição das cargas de responsabilidade do Operador Nacional do Sistema (ONS), transmissoras e distribuidoras envolvidas, e está em permanente contato com as equipes das empresas responsáveis." A Aneel disse que o ocorrido será fiscalizado "para identificação das causas e apuração de responsabilidades".