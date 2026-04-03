Motociclistas são flagrados invadindo calçada na rua Tiradentes para fugir do trânsito no Reduto

Motociclistas foram flagrados trafegando sobre uma calçada, na rua Tiradentes, no bairro do Reduto, em Belém. A ação foi registrada por câmeras de segurança da área e as imagens passaram a circular nas redes sociais. O vídeo reuniu diversos flagrantes e, pelo menos, mais de 15 motociclistas já foram vistos cometendo a irregularidade.

Com o trânsito parado no trecho, os condutores avançam pela calçada para desviar do congestionamento. Em um momento do vídeo, até mesmo um carro aparece invadindo o espaço, que tem um fluxo constante de pedestres.

Recentemente, esse trecho da rua Tiradentes já havia sido alvo de fiscalização por equipes do Código de Posturas da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) e da Guarda Municipal de Belém. Eles realizaram a retirada de barras de ferro instaladas irregularmente por um proprietário de imóvel na via, entre a travessa Piedade e a avenida Assis de Vasconcelos.

A estrutura bloqueava totalmente a passagem no passeio público, forçando idosos, pessoas com mobilidade reduzida e demais transeuntes a se arriscarem no leito da rua para contornar o obstáculo. Entre junho de 2025 e março de 2026 foram registradas 804 notificações de infrações, das quais 739 foram efetivamente regularizadas, segundo dados da Sezel.