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Polícia

Acidente deixa um morto e três feridos na BR-422, em Cametá

As circunstâncias do acidente, que ocorreu na noite de sábado (23), ainda devem ser investigadas

O Liberal
fonte

Motos envolvidas no acidente ficaram bastante danificadas (Foto: Dov)

Um acidente entre duas motocicletas deixou uma pessoa morta e outras três feridas na noite de sábado (23), no km 4 da BR-422, próximo ao Conjunto Caamuta, em Cametá. As vítimas foram identificadas como José Laércio Fernandes Neves, que morreu no local, Emerson Furtado Silva, Arlanece Maria Costa Moraes e Rafael Contente Pinto, que ficaram feridos.

Segundo a Polícia Militar, por volta de 22h10, moradores da região acionaram a guarnição para a ocorrência. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para prestar atendimento às vítimas.

José Laércio morreu ainda no local. Emerson buscou atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Ele  estava usando tornozeleira eletrônica, segundo a PM. Arlanece foi levada pelo Samu à UPA, enquanto Rafael foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional, com diagnóstico inicial de traumatismo craniano.

Testemunhas também relataram a existência de um quarto envolvido, que teria sido levado à UPA por moradores antes da chegada das equipes. O estado de saúde atualizado das vítimas ainda não foi divulgado. As circunstâncias do acidente ainda devem ser investigadas.

Em nota, a Polícia Civil informa que as circunstâncias do caso são apuradas pela Delegacia de Cametá. “Um homem morreu e outras três vítimas foram encaminhadas para atendimento médico. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, detalha a PC.

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