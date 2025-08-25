Concursos administrativos com banca definida no Brasil têm salários de até R$ 12 mil; veja lista

A área administrativa segue como uma das mais promissoras para concurseiros em todo o país. Com bancas organizadoras já definidas, diversos concursos públicos oferecem oportunidades em órgãos estaduais, municipais e federais. As seleções abrangem todos os níveis de escolaridade e contam com salários que podem chegar a R$ 12.070. No Pará, ao menos três concursos importantes já estão com banca contratada e juntos somam quase 250 vagas previstas.

Concursos com banca definida oferecem milhares de vagas

Entre os concursos com banca definida, o destaque em número de vagas é o processo seletivo do IBGE (Instituto Brasilero de Geografia e Estatística), que oferta 9.580 oportunidades para cargos de nível médio. As remunerações variam de R$ 2.676,24 a R$ 3.379,00, conforme o último edital.

Outro certame de grande porte é o da Secretaria Estadual de Infraestrutura de Goiás (SEINFRA-GO), com 300 vagas previstas e salários de até R$ 5.646,35. Já no Distrito Federal, o concurso da área de Planejamento Urbano oferta 217 vagas imediatas, além de 506 em cadastro reserva, com salários que ultrapassam os R$ 11 mil.

Para quem busca cargos de maior remuneração, o concurso da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (ARSESP) oferece os melhores vencimentos até o momento: R$ 12.070, para cargos de nível superior.

Destaque para o Pará: concursos com quase 250 vagas

No Pará, três concursos com banca definida chamam atenção pela quantidade de vagas e diversidade de cargos:

Imetropará (Instituto de Metrologia do Pará):

Com 66 vagas previstas, o concurso será organizado pela banca CETAP. Os cargos exigem nível médio e superior, com salários entre R$ 1.215,50 e R$ 3.104,35.

Agtran Pa (Agência de Transporte Metropolitano do Pará):

O certame contará com 67 vagas previstas e será organizado pela Consulplan. As funções exigem níveis médio, técnico e superior, com remunerações de até R$ 3.436,27.

Iterpa (Instituto de Terras do Pará):

Já com a banca AOCP definida, o concurso ofertará 112 vagas mais cadastro reserva, abrangendo os níveis fundamental, médio e superior. Os salários chegam a R$ 3.518,84.

Outras oportunidades pelo Brasil

Além dos concursos no Pará, outros certames administrativos com banca definida merecem atenção.

No Paraná, o concurso da Adapar (Agência de Defesa Agropecuário do Paraná) oferta 7 vagas para os cargos de fiscal e assistente, com salários que chegam a R$ 5.054,18, sob organização da banca AOCP.

No Rio de Janeiro, a Agetransp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes) disponibiliza 25 vagas com remunerações variando entre R$ 2.844,53 e R$ 6.788,11, e a organização está a cargo da FGV.

Já em Pernambuco, os concursos da EMLURB (Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife) e URB (Autarquia de Urbanização do Recife) somam 162 vagas em diversos cargos, com salários que podem alcançar R$ 6 mil. A banca responsável é o IBFC.

Em Goiás, a Agência de Fomento contará com 19 vagas imediatas e 76 em cadastro reserva, com banca definida como Instituto Verbena, embora os salários ainda não tenham sido divulgados. Os cargos são para escriturário e analista.

Em São Paulo, o IPREMA (Instituto de Previdência dos Servidores Público) de Mairiporã está com edital em preparação, sob responsabilidade da banca Nosso Rumo, e, segundo o último edital, os salários variam de R$ 1.549,48 a R$ 3.276,05. A formação contempla todos os níveis de ensino.

