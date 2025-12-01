Ainda não recebeu o 13º salário? Entenda seus direitos e saiba o que fazer
Prazo final de pagamento da segunda parcela vai até 20 de dezembro de 2025; veja quem tem direito e como agir em caso de atraso
O 13º salário é uma das principais garantias do trabalhador brasileiro, mas, mesmo com regras claras, muitos empregados chegam a dezembro sem ver o dinheiro na conta. Também conhecido como "gratificação natalina", o décimo terceiro pode ser pago de duas formas: em parcela única ou dividido em até duas partes. A parcela única ou a 1ª parte deveria ser paga até o dia 28 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro.
Caso o benefício não tenha sido pago até o prazo legal, existem caminhos formais para exigir a regularização e garantir o valor devido. Saiba o que fazer a seguir.
O que fazer se o 13º não foi pago
Se o dinheiro não cair na conta até o dia 28 de novembro (a primeira parcela) e 20 de dezembro de 2025 (prazo final da segunda parcela ou da parcela única), isso já configura atraso. Veja os passos recomendados:
1. Confirme informações básicas
Antes de qualquer ação, verifique:
- Extratos bancários dos últimos dias;
- Contracheque ou holerite;
- Eventuais comunicados internos da empresa sobre pagamento.
Em muitos casos, o valor foi lançado, mas não compensado ou não reconhecido pelo trabalhador. Por isso, vale a pena fazer a checagem inicial.
2. Procure o RH para esclarecimentos
Fale diretamente com o setor de Recursos Humanos ou com o responsável pelo financeiro. Questione se o pagamento foi processado; se houve falha no sistema e quando a regularização ocorrerá. Registre a conversa por e-mail ou mensagem oficial para manter um histórico.
Se o RH não apresentar solução imediata, é recomendado o envio de um e-mail formal solicitando o pagamento. Além disso, peça uma previsão e guarde todos os protocolos; a documentação será útil caso o problema avance para denúncia ou ação judicial.
3. Denuncie ao Ministério do Trabalho
Quando a empresa insiste no atraso ou não responde, registre denúncia no canal oficial do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A notificação pode ser anônima, e o órgão envia fiscalização e a empresa fica sujeita à multa.
4. Avalie ação trabalhista
Se nada for resolvido, é possível ingressar com ação judicial pedindo pagamento integral; correção monetária; multas previstas pela legislação. A Defensoria Pública e sindicatos podem orientar gratuitamente.
Quem tem direito ao 13º salário?
O benefício é devido a:
- Trabalhadores CLT (urbanos, rurais e domésticos);
- Temporários com vínculo empregatício;
- Empregados que mudaram de empresa durante o ano;
- Trabalhadores em licença-maternidade;
- Empregados que ficaram afastados pelo INSS (parte do valor é paga pela Previdência);
- Quem trabalhou ao menos 15 dias em um mês já tem direito ao proporcional daquele período.
Prazos de pagamento em 2025
O calendário segue a regra tradicional:
- 1ª parcela: até 28 de novembro de 2025;
- 2ª parcela: até 20 de dezembro de 2025.
Algumas empresas optam por pagar o valor em parcela única, desde que respeitem o limite de dezembro.
Por que o pagamento pode atrasar?
Embora não exista justificativa aceita legalmente, atrasos geralmente decorrem de dificuldades financeiras no caixa da empresa; erros no fechamento da folha, principalmente para quem recebe salário variável ou problemas bancários pontuais. Mesmo assim, nenhum motivo isenta a empresa das penalidades.
Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.
