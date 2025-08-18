Capa Jornal Amazônia
Karina Jaques

Dicas de Concursos

Karina Jaques

Professora de Direito Constitucional, Palestrante, Mentora e Advogada. Especialista em Concursos Públicos e Exame da OAB e autora da Editora Saraiva em diversas obras voltadas para o seu público.

Prova do TJPA: a discursiva pode ser o diferencial para a aprovação

A prova do Tribunal de Justiça do Pará, marcada para 31 de agosto, está chegando, e é hora de falar sobre uma etapa que pode ser o grande diferencial para a sua aprovação: a prova discursiva.

Ela será aplicada no mesmo dia da prova objetiva, e vai exigir de você mais do que conhecimento: será preciso clareza na escrita, organização das ideias e domínio da norma culta. E, como no edital a nota da discursiva tem peso relevante na classificação final, um bom desempenho pode elevar sua colocação — assim como uma nota baixa pode derrubar quem foi bem na objetiva.

O CEBRASPE vai avaliar não só o conteúdo, mas também aspectos formais, como ortografia, gramática e vocabulário. Um texto confuso, com erros recorrentes ou que fuja do tema, perde pontos preciosos. É por isso que, na RETA FINAL da prova, você precisa incluir a discursiva no seu treino diário.

O que fazer nessa reta final?

  • Treine com temas prováveis: escolha assuntos de Atualidades ligados ao conteúdo do edital.
  • Simule o tempo de prova: lembre-se que você fará a objetiva junto à discursiva, então pratique escrever já cansado mentalmente.
  • Reveja a estrutura: introdução clara, desenvolvimento com argumentos bem encadeados e conclusão que feche a ideia.
  • Revise português: erros simples de ortografia ou concordância podem custar pontos valiosos.
  • Peça feedback: se possível, peça para um profissional corrigir seu texto — às vezes, não percebemos nossos próprios vícios de escrita.

A discursiva é sua chance de mostrar para a banca que, além de acertar questões, você sabe pensar e se expressar como futuro servidor do Poder Judiciário. Use esses dias para transformar essa etapa em sua aliada.

Walter Bezerra orienta como elaborar a discursiva da aprovação       

Para auxiliar quem está se preparando para a prova do TJPA, a coluna entrevistou Walter Bezerra, professor de Língua Portuguesa e Redação, que está preparando candidatos que vão fazer o concurso.  

Walter deu as seguintes orientações:      

1 - Treine a Discursiva e seja corrigido por um professor da área;

2 - Aproveite o limite máximo de linhas na redação para ser beneficiado no cálculo das notas.  

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevista, basta entrar na página de O Liberal Concursos no Youtube e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Karina Jaques
.
