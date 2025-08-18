Prova do TJPA: a discursiva pode ser o diferencial para a aprovação 18.08.25 7h00 A prova do Tribunal de Justiça do Pará, marcada para 31 de agosto, está chegando, e é hora de falar sobre uma etapa que pode ser o grande diferencial para a sua aprovação: a prova discursiva. Ela será aplicada no mesmo dia da prova objetiva, e vai exigir de você mais do que conhecimento: será preciso clareza na escrita, organização das ideias e domínio da norma culta. E, como no edital a nota da discursiva tem peso relevante na classificação final, um bom desempenho pode elevar sua colocação — assim como uma nota baixa pode derrubar quem foi bem na objetiva. O CEBRASPE vai avaliar não só o conteúdo, mas também aspectos formais, como ortografia, gramática e vocabulário. Um texto confuso, com erros recorrentes ou que fuja do tema, perde pontos preciosos. É por isso que, na RETA FINAL da prova, você precisa incluir a discursiva no seu treino diário. O que fazer nessa reta final? Treine com temas prováveis: escolha assuntos de Atualidades ligados ao conteúdo do edital. Simule o tempo de prova: lembre-se que você fará a objetiva junto à discursiva, então pratique escrever já cansado mentalmente. Reveja a estrutura: introdução clara, desenvolvimento com argumentos bem encadeados e conclusão que feche a ideia. Revise português: erros simples de ortografia ou concordância podem custar pontos valiosos. Peça feedback: se possível, peça para um profissional corrigir seu texto — às vezes, não percebemos nossos próprios vícios de escrita. A discursiva é sua chance de mostrar para a banca que, além de acertar questões, você sabe pensar e se expressar como futuro servidor do Poder Judiciário. Use esses dias para transformar essa etapa em sua aliada. Walter Bezerra orienta como elaborar a discursiva da aprovação Para auxiliar quem está se preparando para a prova do TJPA, a coluna entrevistou Walter Bezerra, professor de Língua Portuguesa e Redação, que está preparando candidatos que vão fazer o concurso. Walter deu as seguintes orientações: 1 - Treine a Discursiva e seja corrigido por um professor da área; 2 - Aproveite o limite máximo de linhas na redação para ser beneficiado no cálculo das notas. Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevista, basta entrar na página de O Liberal Concursos no Youtube e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Karina Jaques . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMOS POSTS Prova do TJPA: a discursiva pode ser o diferencial para a aprovação 18.08.25 7h00 Administração Pública: a disciplina protagonista no concurso do TJPA 11.08.25 7h00 CNU: inclusão que começa no edital e se estende à atuação do servidor aprovado 04.08.25 7h00 Reta final para o TJPA: o que fazer nos últimos 30 dias antes da prova 28.07.25 7h00 Concursos no Pará: segundo semestre promete vagas em áreas estratégicas 21.07.25 7h00 CNU 2: como escolher o bloco e os cargos que vão mudar a sua vida? 14.07.25 7h00 FGV publica edital do CNU 2 com provas em outubro e dezembro 07.07.25 7h00 Em ritmo de RETA FINAL: edital do TJPA é publicado com provas em agosto 30.06.25 7h00