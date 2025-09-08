Capa Jornal Amazônia
Dicas de Concursos

Dicas de Concursos

Karina Jaques

Professora de Direito Constitucional, Palestrante, Mentora e Advogada. Especialista em Concursos Públicos e Exame da OAB e autora da Editora Saraiva em diversas obras voltadas para o seu público.

CNU – números de inscritos impressionam, mas concorrência real é menor

Karina Jaques

Faltando menos de um mês para a prova objetiva do Concurso Nacional Unificado (CNU), marcada para 5 de outubro de 2025, os números impressionam – 761.528 inscritos distribuídos em 9 blocos temáticos

A demanda por bloco evidencia o interesse dos candidatos: o Bloco 9 (Intermediário – Regulação) lidera com 177.598 inscrições, seguido pelo Bloco 5 (Administração) que registra 173.829 inscritos.

Os demais blocos seguem esta ordem de número de inscritos: Bloco 1 (Seguridade Social): 127.970; Bloco 2 (Cultura e Educação): 69.507; Bloco 7 (Justiça e Defesa): 54.029; Bloco 6 (Desenvolvimento Socioeconômico): 44.441; Bloco 4 (Engenharia e Arquitetura): 41.245; Bloco 8 (Intermediário – Saúde): 37.075. E, por fim, Bloco 3 (Ciência, Dados e Tecnologia), com o menor número de inscritos, um total de 35.834 inscritos.

Mas atenção: esses números refletem apenas os inscritos—não quantos efetivamente estudam com empenho, quantos estarão preparados no dia da prova. Muitos se inscrevem e desistem e nem fazem a prova no dia, muitos se inscrevem e vão fazer a prova sem estudar só para testar a sorte, muitos se inscrevem, mas se preparam prioritariamente para outro concurso mais importante, e usam o CNU como plano B. E poucos se dedicam para serem efetivamente aprovados. A concorrência parece alta, mas não é reflexo real e exclusivo da preparação geral.

Por isso, o número de inscritos não deve intimidar você. Este é o momento de transformar expectativa em disciplina objetiva. Com foco, método e equilíbrio, o candidato preparado ganha confiança real — e não apenas estatísticas ilusórias. Aproveite o tempo até a prova e dê o seu melhor!

Diversidade e Inclusão na Sociedade é disciplina de destaque nos blocos de nível superior do CNU

Para auxiliar quem está se preparando para o CNU, a coluna entrevistou Douglas Gomes, Professor da disciplina Diversidade e Inclusão na Sociedade. 

Douglas destacou as seguintes dicas:     

1 - A banca FGV é uma banca acadêmica, portanto, o candidato deve ter uma compreensão crítica sobre a discussão política dos diversos segmentos (Idosos, LGBTQIAPN+, Povos Indígenas, População de rua, etc.);     
2 - É necessário conhecer os conceitos aplicados pelos Documentos Normativos Legais para cada grupo específico.

Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevista, basta entrar na página de O Liberal Concursos no Youtube 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Karina Jaques
.
