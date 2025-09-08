CNU – números de inscritos impressionam, mas concorrência real é menor Karina Jaques 08.09.25 7h00 Faltando menos de um mês para a prova objetiva do Concurso Nacional Unificado (CNU), marcada para 5 de outubro de 2025, os números impressionam – 761.528 inscritos distribuídos em 9 blocos temáticos A demanda por bloco evidencia o interesse dos candidatos: o Bloco 9 (Intermediário – Regulação) lidera com 177.598 inscrições, seguido pelo Bloco 5 (Administração) que registra 173.829 inscritos. Os demais blocos seguem esta ordem de número de inscritos: Bloco 1 (Seguridade Social): 127.970; Bloco 2 (Cultura e Educação): 69.507; Bloco 7 (Justiça e Defesa): 54.029; Bloco 6 (Desenvolvimento Socioeconômico): 44.441; Bloco 4 (Engenharia e Arquitetura): 41.245; Bloco 8 (Intermediário – Saúde): 37.075. E, por fim, Bloco 3 (Ciência, Dados e Tecnologia), com o menor número de inscritos, um total de 35.834 inscritos. Mas atenção: esses números refletem apenas os inscritos—não quantos efetivamente estudam com empenho, quantos estarão preparados no dia da prova. Muitos se inscrevem e desistem e nem fazem a prova no dia, muitos se inscrevem e vão fazer a prova sem estudar só para testar a sorte, muitos se inscrevem, mas se preparam prioritariamente para outro concurso mais importante, e usam o CNU como plano B. E poucos se dedicam para serem efetivamente aprovados. A concorrência parece alta, mas não é reflexo real e exclusivo da preparação geral. Por isso, o número de inscritos não deve intimidar você. Este é o momento de transformar expectativa em disciplina objetiva. Com foco, método e equilíbrio, o candidato preparado ganha confiança real — e não apenas estatísticas ilusórias. Aproveite o tempo até a prova e dê o seu melhor! Diversidade e Inclusão na Sociedade é disciplina de destaque nos blocos de nível superior do CNU Para auxiliar quem está se preparando para o CNU, a coluna entrevistou Douglas Gomes, Professor da disciplina Diversidade e Inclusão na Sociedade. Douglas destacou as seguintes dicas: 1 - A banca FGV é uma banca acadêmica, portanto, o candidato deve ter uma compreensão crítica sobre a discussão política dos diversos segmentos (Idosos, LGBTQIAPN+, Povos Indígenas, População de rua, etc.); 2 - É necessário conhecer os conceitos aplicados pelos Documentos Normativos Legais para cada grupo específico. Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevista, basta entrar na página de O Liberal Concursos no Youtube e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Karina Jaques . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMOS POSTS CNU – números de inscritos impressionam, mas concorrência real é menor 08.09.25 7h00 Do Word à Cibersegurança: a evolução da informática nos Concursos Públicos 01.09.25 7h00 Oportunidade em vista TJPA: candidato não deve negligenciar o estudo do Regimento Interno do Tribunal Conhecer as regras internas será diferencial mesmo após aprovado 25.08.25 7h00 Prova do TJPA: a discursiva pode ser o diferencial para a aprovação 18.08.25 7h00 Administração Pública: a disciplina protagonista no concurso do TJPA 11.08.25 7h00 CNU: inclusão que começa no edital e se estende à atuação do servidor aprovado 04.08.25 7h00 Reta final para o TJPA: o que fazer nos últimos 30 dias antes da prova 28.07.25 7h00 Concursos no Pará: segundo semestre promete vagas em áreas estratégicas 21.07.25 7h00