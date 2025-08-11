Administração Pública: a disciplina protagonista no concurso do TJPA

No concurso do Tribunal de Justiça do Pará, cuja prova está marcada para o dia 31 de agosto, a disciplina de Administração Pública ocupa um lugar de destaque. E não é por acaso: o conteúdo programático vai muito além da teoria e revela uma preocupação real com a formação de servidores capazes de atuar com eficiência, transparência e foco em resultados dentro do Poder Judiciário estadual.

Temas como motivação, liderança, comportamento organizacional, comunicação interpessoal e desenvolvimento de equipes são fundamentais para um ambiente institucional produtivo. Ao mesmo tempo, o edital também exige o domínio de ferramentas modernas de gestão, como PDCA, Balanced Scorecard, análise SWOT e gestão por resultados, além de conceitos fundamentais como governança, accountability e controle social.

Outro diferencial é a cobrança de normativos recentes e específicos: a Resolução CNJ nº 325/2020, o Plano Estratégico do TJPA (2021–2026) e a Portaria TJPA nº 1132/2025, que trata do Índice de Eficiência Judiciária (IE-Jud). Esses documentos não apenas caem na prova, mas são base do funcionamento da administração judiciária.

Para o concurseiro, estudar essa disciplina é mais do que decorar conteúdos: é entender como o Judiciário funciona por dentro. A melhor estratégia é unir teoria e prática — revisar os conceitos clássicos da gestão pública e, ao mesmo tempo, explorar os documentos oficiais do TJPA. O ideal é dividir o estudo em blocos temáticos, com resumos, mapas mentais e resolução de questões anteriores.

A Administração Pública é, sim, uma das grandes protagonistas deste concurso. E pode ser decisiva não apenas para sua aprovação, mas para sua futura atuação como servidor público comprometido com a qualidade da Justiça no Pará.

Ana Furtado fala sobre Administração Pública e o Poder Judiciário

Para auxiliar quem está se preparando para a prova do TJPA, a coluna entrevistou Ana Furtado, professora de Administração Pública que está preparando quem vai fazer o concurso.

Furtado deu as seguintes orientações:

1. Atenção para os temas como SWOT, BSC, Motivação e Liderança.

2. Treine questões CEBRASPE e monitore o tempo de execução, simulando uma prova.

