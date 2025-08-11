Administração Pública: a disciplina protagonista no concurso do TJPA 11.08.25 7h00 No concurso do Tribunal de Justiça do Pará, cuja prova está marcada para o dia 31 de agosto, a disciplina de Administração Pública ocupa um lugar de destaque. E não é por acaso: o conteúdo programático vai muito além da teoria e revela uma preocupação real com a formação de servidores capazes de atuar com eficiência, transparência e foco em resultados dentro do Poder Judiciário estadual. Temas como motivação, liderança, comportamento organizacional, comunicação interpessoal e desenvolvimento de equipes são fundamentais para um ambiente institucional produtivo. Ao mesmo tempo, o edital também exige o domínio de ferramentas modernas de gestão, como PDCA, Balanced Scorecard, análise SWOT e gestão por resultados, além de conceitos fundamentais como governança, accountability e controle social. Outro diferencial é a cobrança de normativos recentes e específicos: a Resolução CNJ nº 325/2020, o Plano Estratégico do TJPA (2021–2026) e a Portaria TJPA nº 1132/2025, que trata do Índice de Eficiência Judiciária (IE-Jud). Esses documentos não apenas caem na prova, mas são base do funcionamento da administração judiciária. Para o concurseiro, estudar essa disciplina é mais do que decorar conteúdos: é entender como o Judiciário funciona por dentro. A melhor estratégia é unir teoria e prática — revisar os conceitos clássicos da gestão pública e, ao mesmo tempo, explorar os documentos oficiais do TJPA. O ideal é dividir o estudo em blocos temáticos, com resumos, mapas mentais e resolução de questões anteriores. A Administração Pública é, sim, uma das grandes protagonistas deste concurso. E pode ser decisiva não apenas para sua aprovação, mas para sua futura atuação como servidor público comprometido com a qualidade da Justiça no Pará. Ana Furtado fala sobre Administração Pública e o Poder Judiciário Para auxiliar quem está se preparando para a prova do TJPA, a coluna entrevistou Ana Furtado, professora de Administração Pública que está preparando quem vai fazer o concurso. Furtado deu as seguintes orientações: 1. Atenção para os temas como SWOT, BSC, Motivação e Liderança. 2. Treine questões CEBRASPE e monitore o tempo de execução, simulando uma prova. Para acessar a íntegra dessa e de outras entrevista, basta entrar na página de O Liberal Concursos no Yourube e nos siga nas redes sociais @oliberal e @professorakarinajaques. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Karina Jaques . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMOS POSTS Administração Pública: a disciplina protagonista no concurso do TJPA 11.08.25 7h00 CNU: inclusão que começa no edital e se estende à atuação do servidor aprovado 04.08.25 7h00 Reta final para o TJPA: o que fazer nos últimos 30 dias antes da prova 28.07.25 7h00 Concursos no Pará: segundo semestre promete vagas em áreas estratégicas 21.07.25 7h00 CNU 2: como escolher o bloco e os cargos que vão mudar a sua vida? 14.07.25 7h00 FGV publica edital do CNU 2 com provas em outubro e dezembro 07.07.25 7h00 Em ritmo de RETA FINAL: edital do TJPA é publicado com provas em agosto 30.06.25 7h00 TJPA define banca organizadora: Cebraspe será responsável pelo novo concurso 23.06.25 7h00