Prefeitura de Belém anuncia concurso para Procuradores do Município e modernização da PGM

A Prefeitura de Belém vai abrir concurso público para Procuradores do Município, após mais de duas décadas sem novas seleções. O anúncio foi feito na noite desta terça-feira (2) pelo prefeito e pela então Procuradora-Geral do Município, Carol Glück Paúl, que assume nesta quarta-feira (3) a Procuradoria-Geral do Estado.

O prefeito informou ainda que, nesta quarta (3), será publicado o decreto que dará início à formação da comissão responsável pela organização do concurso.

Além do concurso, a gestão municipal anunciou a informatização completa da Procuradoria do Município. Segundo a prefeitura, a medida representa um avanço na modernização e na eficiência dos serviços prestados.