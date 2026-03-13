Instituto Carlos Gomes abre PSS para novos alunos; veja como se inscrever
Candidatos com conhecimento em instrumentos e canto lírico podem se inscrever gratuitamente até 15 de março via site da Fundação Carlos Gomes
O Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG) publicou, na quinta-feira (12), o edital para o processo seletivo de novos alunos. As inscrições, destinadas a candidatos com conhecimentos teóricos e práticos em instrumentos e canto lírico, podem ser feitas online, via formulário disponível no site da Fundação Carlos Gomes (FCG), até o dia 15 de março. São ofertadas 121 vagas para diversas modalidades.
As 121 vagas vão preencher as turmas do Curso Preparatório, do Curso Técnico em Música e do Curso Livre de Violoncelo. O período de inscrição vai de 12 a 15 de março, e os interessados devem ter idade mínima de 10 anos completos até a data limite da inscrição.
Detalhes das inscrições e cursos ofertados
As inscrições são gratuitas e o processo seletivo é dividido entre ampla concorrência e pessoas com deficiência. Os cursos terão aulas nos turnos da manhã e tarde.
Além da habilitação em violoncelo, o edital também oferece vagas para os seguintes instrumentos e áreas:
- Trombone
- Trompa
- Tuba
- Eufônio
- Trompete
- Clarinete
- Saxofone
- Fagote
- Oboé
- Flauta doce
- Flauta transversal
- Piano
- Canto
- Bateria
Distribuição das vagas e etapas de seleção
As 121 vagas ofertadas estão distribuídas da seguinte forma, conforme o edital:
- 76 vagas para o Curso Preparatório;
- 43 vagas para o Curso Técnico em Música;
- 02 vagas para o Curso Livre de Violoncelo.
Para ingressar em um dos cursos, o candidato deverá realizar uma prova teórica e uma prova prática, conforme as especificações detalhadas no edital de seleção.
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