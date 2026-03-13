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Instituto Carlos Gomes abre PSS para novos alunos; veja como se inscrever

Candidatos com conhecimento em instrumentos e canto lírico podem se inscrever gratuitamente até 15 de março via site da Fundação Carlos Gomes

O Liberal

O Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG) publicou, na quinta-feira (12), o edital para o processo seletivo de novos alunos. As inscrições, destinadas a candidatos com conhecimentos teóricos e práticos em instrumentos e canto lírico, podem ser feitas online, via formulário disponível no site da Fundação Carlos Gomes (FCG), até o dia 15 de março. São ofertadas 121 vagas para diversas modalidades.

As 121 vagas vão preencher as turmas do Curso Preparatório, do Curso Técnico em Música e do Curso Livre de Violoncelo. O período de inscrição vai de 12 a 15 de março, e os interessados devem ter idade mínima de 10 anos completos até a data limite da inscrição.

Detalhes das inscrições e cursos ofertados

As inscrições são gratuitas e o processo seletivo é dividido entre ampla concorrência e pessoas com deficiência. Os cursos terão aulas nos turnos da manhã e tarde.

Além da habilitação em violoncelo, o edital também oferece vagas para os seguintes instrumentos e áreas:

  • Trombone
  • Trompa
  • Tuba
  • Eufônio
  • Trompete
  • Clarinete
  • Saxofone
  • Fagote
  • Oboé
  • Flauta doce
  • Flauta transversal
  • Piano
  • Canto
  • Bateria

Distribuição das vagas e etapas de seleção

As 121 vagas ofertadas estão distribuídas da seguinte forma, conforme o edital:

  • 76 vagas para o Curso Preparatório;
  • 43 vagas para o Curso Técnico em Música;
  • 02 vagas para o Curso Livre de Violoncelo.

Para ingressar em um dos cursos, o candidato deverá realizar uma prova teórica e uma prova prática, conforme as especificações detalhadas no edital de seleção.

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