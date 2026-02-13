Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Emprego chevron right

Defensoria Pública do Pará abre 100 vagas de estágio em Direito com bolsa e prova on-line

Estudantes selecionados cumprirão jornada de 20 horas semanais, com atuação presencial nos núcleos da Defensoria

Gabi Gutierrez

As inscrições para o VI Processo Seletivo Unificado de Estágio em Direito da Defensoria Pública do Estado do Pará seguem abertas até as 14h do dia 13 de março de 2026. A seleção oferece 100 vagas, além de cadastro reserva, para estudantes do 4º ao 9º semestre, com atuação na Região Metropolitana de Belém e em municípios do interior do estado.

O processo seletivo é organizado pela Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Pará e será realizado em duas etapas: prova objetiva on-line e análise do histórico escolar, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva, composta por 60 questões de múltipla escolha, será aplicada no dia 22 de março de 2026, no horário das 9h às 12h (horário de Brasília). Para avançar à segunda etapa, o candidato deverá alcançar nota mínima de 50 pontos. Já a análise do histórico considera a média das disciplinas cursadas.

Os estagiários selecionados cumprirão jornada de 20 horas semanais, com atuação presencial nos núcleos da Defensoria. Entre as atividades estão atendimento ao público, pesquisas jurídicas, elaboração de peças e acompanhamento de processos judiciais e administrativos, sempre sob supervisão.

A bolsa-estágio mensal é de R$ 658,15, acrescida de auxílio-transporte, calculado conforme os dias de estágio. O termo de compromisso inicial será firmado pelo prazo mínimo de um ano, podendo ser prorrogado até o limite legal de dois anos.

O edital prevê reserva de vagas, sendo 10% destinadas a pessoas com deficiência, 20% a candidatos negros (pretos e pardos), 5% a indígenas e 5% a quilombolas. Caso não haja aprovados suficientes nas cotas, as vagas serão revertidas para a ampla concorrência.

O resultado final do processo seletivo está previsto para 13 de abril de 2026. A validade da seleção será de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período, conforme necessidade da instituição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

estágio

estágio na defensoria
Emprego
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda