Novo concurso da Câmara dos Deputados oferece salários iniciais de R$ 21 mil; saiba mais

Inscrições poderão ser realizadas entre os dias 29 de janeiro e 20 de fevereiro

Thaline Silva*
Provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 26 de abril e serão aplicadas em todas as capitais do país (Freepik)

A Câmara dos Deputados publicou nesta segunda-feira (26) um novo edital de concurso público para o cargo de Técnico Legislativo, na especialidade de Policial Legislativo Federal. A seleção oferece 40 vagas imediatas e prevê a formação de cadastro de reserva com outras 40 oportunidades. A remuneração inicial é de R$ 21.328,08, valor que inclui o adicional de periculosidade.

As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 29 de janeiro e 20 de fevereiro, exclusivamente pelo site da Cebraspe. A taxa de inscrição é de R$ 150 e deverá ser paga até o dia 12 de março.

image Prouni abre inscrições para o 1º semestre; saiba quem pode concorrer às bolsas
O programa oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior em todo o país, sendo integrais e parciais

image Marinha do Brasil abre seleção com vagas em Belém; veja as etapas e como participar
O processo seletivo da Marinha é composto por diversas etapas de caráter eliminatório e/ou classificatório

Etapas e requisitos 

As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 26 de abril e serão aplicadas em todas as capitais do país. O concurso será composto por duas etapas. A primeira inclui as provas objetiva e discursiva, teste de aptidão física, sindicância de vida pregressa e investigação social, avaliação psicológica inicial e exames de saúde física e mental. A segunda etapa consiste no programa de formação profissional, que também prevê uma nova avaliação psicológica.

Para participar da seleção, é exigido diploma de curso superior em qualquer área de formação, além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B ou superior. Mais informações, incluindo o conteúdo programático e o cronograma completo, estão disponíveis no edital do concurso.

O edital estabelece reserva de vagas para ações afirmativas. Das vagas imediatas, duas são destinadas a pessoas com deficiência, 10 a candidatos pretos e pardos, uma a candidato indígena e uma a candidato quilombola, conforme a legislação vigente.

Todos os candidatos aprovados e nomeados serão lotados exclusivamente no Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, com atuação em Brasília, no Distrito Federal.

Leia o edital

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política e Economia

