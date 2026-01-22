Acidente com ônibus clandestino em Minas Gerais deixa cinco pessoas mortas, incluindo um bebê
O veículo transportava 48 passageiros de Arapiraca, em Alagoas, com destino a Itapema, Santa Catarina
Cinco pessoas morreram, entre elas um bebê com menos de um ano, após um ônibus de turismo clandestino tombar na Serra de Francisco Sá, no norte de Minas Gerais. O grave acidente ocorreu na noite da última quarta-feira, 21.
O veículo transportava 48 passageiros de Arapiraca, em Alagoas, com destino a Itapema, Santa Catarina. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção em um trecho de pista molhada e caiu às margens da via.
Entre as vítimas fatais, três ficaram presas sob o ônibus, enquanto outras duas foram ejetadas do veículo. O bebê de menos de um ano estava entre os ejetados. Os bombeiros confirmaram o resgate dos corpos.
Feridos e Resgate das Vítimas
O acidente deixou nove passageiros em estado grave. Outros 34 sofreram apenas lesões leves. Todos os feridos foram socorridos e encaminhados para hospitais localizados nas cidades de Francisco Sá e Montes Claros.
Investigação do Acidente
As operações de resgate contaram com a participação de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A Polícia Civil já abriu uma investigação para apurar as causas exatas do tombamento do ônibus.
