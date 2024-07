Bradesco diz que plataformas digitais foram afetadas por apagão cibernético global

O Bradesco informou que suas plataformas digitais foram afetadas pelo apagão cibernético global que interrompeu diversos serviços ao redor do mundo nesta sexta-feira (19/7) e por isso não estavam disponíveis para os clientes do banco.

Em comunicado, o Bradesco informou também que suas equipes "estão atuando para regularização o mais breve possível".

"Em virtude de um apagão cibernético global que afeta várias empresas no mundo, os sistemas dos canais digitais do Bradesco apresentam indisponibilidade nesta manhã. Equipes estão atuando para regularização o mais breve possível. Os terminais de autoatendimento do banco funcionam normalmente", disse o Bradesco.

